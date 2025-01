Parco: scuola per pastori, disponibili otto posti

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione della ShepherdSchool, la scuola per pastori e allevatori del progetto LifeShepForBio nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna. Sono otto i posti disponibili con inizio del corso il 4 aprile. "La scuola ha come obiettivo principale – precisano i coordinatori della scuola della Dream Italia – il miglioramento dello stato di conservazione di tre habitat di prateria riconosciuti di importanza naturalistica dall’Unione Europea. Lo fa, nel Parco nazionale, attraverso lo sviluppo e la promozione di attività pastorali, le uniche in grado garantire una gestione sostenibile e duratura di questi ambienti. L’obiettivo è quello di formare nuovi pastori e allevatori, promuovendo il pastoralismo nelle aree rurali e montane; contribuendo a contrastare lo scarso ricambio generazionale che affligge questo settore e a migliorare la conservazione delle praterie attraverso il pascolamento".

Dei 15 pastori formati nei primi due anni di attività, cinque hanno avviato la loro azienda, due hanno aperto il codice stalla (prerequisito all’avvio dell’attività allevatoriale), una risulta dipendente presso un’azienda zootecnica mentre altri tre, che erano già operativi, hanno incrementato e migliorato la loro attività. Nello specifico il corso si articolerà in una prima parte teorica, della durata di 23 giorni, distribuiti nei fine settimana di aprile-giugno, con lezioni in classe e visite alle aziende del territorio, a cui seguirà una parte di stage pratico di trenta giorni, vero fiore all’occhiello della scuola.

Durante questo periodo, gli studenti saranno ospitati nelle aziende e affiancheranno i pastori e gli allevatori in tutte le loro attività. Tra gli argomenti trattati: alimentazione e gestione sanitaria degli animali, caseificazione, filiere produttive e diversificazione delle aziende agricole, e ancora tecniche di mitigazione delle predazioni, ma anche aspetti burocratici e normativi per avviare una nuova azienda, poi un modulo per la valorizzazione della lana e del ruolo del pastore per la conservazione della biodiversità e tanto altro. Le lezioni si terranno presso il centro di formazione di Officine Capodarno a Pratovecchio Stia e nei Centri visita dei tre versanti dell’area protetta.

La partecipazione è completamente gratuita. Tutte le informazioni su: https://dream-italia-euprj.eu/wp-content/uploads/2024/12/scuola-pastori-2025.pdf.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 15 febbraio; per iscriversi si può compilare il seguente modulo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-Ph0BSftus7Z-Q0QMpTyp-zu8Ruk8woZfUZAYYrZSKL_k3w/viewform.

Oscar Bandini