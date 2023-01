Parco, siglato l’accordo per la promozione turistica

Aumentano i visitatori nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna e crescono gli arrivi e i pernottamenti in tutta l’area protetta. Una ragione in più per riconfermare da parte dell’ente parco e da Apt Servizi dell’Emilia Romagna il progetto dedicato alla promozione e al sostegno alla promo-commercializzazione turistica con l’obiettivo di valorizzare le risorse paesaggistiche e ambientali locali quali elementi attrattivi e competitivi, in grado di incrementare i flussi turistici sia nella stagione così detta "green" (primavera – estate) che nella stagione autunnale. Al centro del progetto saranno i prodotti dello Slow Tourism regionale collegati agli itinerari naturalistici, i borghi storici, i cammini della fede e le ciclovie, che salvaguardano l’economia e l’unicità dei territoriali e permettono di calmierare gli effetti nocivi dell’overtourism.

"Apt Emilia Romagna lavora sulla promozione dell’area geografica che maggiormente traina l’economia turistica italiana. In questa sfida – commenta il presidente del parco Luca Santini – è costantemente orientata all’innovazione ed è costretta a mettersi in gioco con tutti i principali player internazionali. Il Parco nazionale ha sempre fatto tesoro del suo essere baricentrico rispetto alle grandi realtà che lo attorniano: Forlì, Cesena, Ravenna, Firenze, Arezzo, Bologna, Perugia. La collaborazione di questa importante agenzia non poteva quindi che essere strategica per valorizzare la ricettività dell’area protetta. Il ’pacchetto Romagna’ si diversifica e si arricchisce dalle enormi ricchezze di storia, ambiente e tradizioni dell’Appennino, raggiungibili in poco tempo dalla costa".

"La strategia del rilancio pone l’attenzione su qualità dell’offerta – si legge nel progetto approvato – e coerenza del prodotto con le caratteristiche ambientali della destinazione. Il soggiorno in montagna deve essere proposto come una fuga dalla massificazione, un’opportunità di ricerca della propria identità più pura ed essenziale". In questa ottica gli operatori privati dovranno accelerare il processo in atto per innovare le proposte turistiche del comparto ‘Montagna e Parchi Naturali’ come sport, benessere psico-fisico, per intercettare fasce di mercato più giovani anche attraverso la partecipazione a fiere e workshop oltre ad un fitto calendario di esperienze sportive, culturali, enogastronomiche, spirituali da svolgersi sul territorio.

"Attraverso l’adesione alla Carta europea per il turismo sostenibile (Cets) vogliamo promuovere un turismo – conclude Santini – che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nell’area protetta. Mettiamo così a disposizione come Parco 40 mila euro mentre Apt servizi 20 mila euro. La collaborazione compie dieci anni e i grossi risultati ottenuti ci spingono con determinazione a perseverare in questa direzione".

