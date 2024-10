Parco, totopresidente:. Baccini e Baruffi in pole

Chi sarà il nuovo presidente del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna? Il 21 novembre scade il mandato di Luca Santini presidente per 10 anni dell’area protetta tosco-romagnola ed ora sindaco di Pratovecchio Stia e, di conseguenza, partirà la procedura di nomina. Il versante romagnolo, dopo 20 anni di presidenti toscani o di commissari (l’ultimo presidente del versante romagnolo è stato Enzo Valbonesi), punta decisamente ad ottenere la guida dell’ente. In particolare i 5 sindaci dei Comuni di Bagno di Romagna, Portico San Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia e Tredozio si sono già incontrati e sembra che abbiano registrato l’auto candidatura di Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, esponente della Lega appoggiato dal sindaco di Portico, mentre il resto dei primi cittadini avrebbe individuato in Marco Baccini (sindaco civico per 10 anni di Bagno, vice presidente del Parco nella legislatura precedente e anche presidente facente funzione), il profilo giusto con esperienza amministrativa sulla quale puntare in accordo con le Regioni Emilia Romagna e Toscana e da sottoporre al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Va precisato, come recita il comma 3 dell’articolo 9 della legge 394/91, che "Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private". In caso di non accordo, "entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna".

Se la Romagna vuole effettivamente ritornare alla guida dell’ente Parco che le manca dal 2004, deve trovare in primo luogo l’unità tra i comuni e accordarsi poi con quelli toscani su un nome che abbia le caratteristiche giuste sul quale possano convergere poi le due Regioni ed infine il ministro. Una fase delicata durante la quale gli amministratori romagnoli devono giocarsi le loro carte con serietà e senza campanilismi antistorici. Dal 22 novembre a guidare l’ente parco sarà l’attuale vice presidente Claudia Mazzoli.

Oscar Bandini