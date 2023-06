Parco urbano a tutto rock in onore di Lentis

La manifestazione musicale ’Gocce di Musica’, in programma oggi dalle 18 al parco urbano, non è solo l’occasione per mantenere viva la memoria di Maurizio Lentis, infermiere e donatore dell’Avis Forlì, ma è anche un segno di ripartenza per la città. L’evento è un festival dedicato alla musica rock, hard-rock e metal, che si tiene infatti nel parco colpito dall’alluvione. Ma l’area concerti, allestita in prossimità della Collina dei Conigli, si trova in una zona del parco rimasta indenne. Show con quattro gruppi musicali ospiti: In.si.dia., Distruzione, Barbarian e Gengis Khan. Ingresso gratuito.