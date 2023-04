Parco urbano, allarme conigli "Così cerchiamo di allontanarli Le buche? Ci sono dentro i piccoli"

I conigli che ‘invadono’ il parco urbano Franco Agosto di Forlì sono stati oggetto di un question time lunedì scorso in consiglio comunale. Alla luce del grande numero di esemplari presenti e delle ripetute epidemie che li colpiscono, la consigliera dem Loretta Prati chiedeva lumi alla giunta sul progetto di controllo dei conigli iniziato nel 2021 e anche sul mancato ripristino delle numerose buche che gli animali creano. E’ stato l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta a rispondere in aula, direttamente, sottolineando come il problema dei conigli fosse ben presente anche prima dell’insediamento di questa giunta. "Ci siamo seduti da subito con le associazioni animaliste – ha spiegato l’assessore a una nostra successiva richiesta di approfondimento – e con il servizio veterinario dell’Ausl, proprio per affrontare il problema in maniera organica. Nel 2021 abbiamo così iniziato un progetto di censimento, cura, cattura e allontanamento dei conigli dal parco urbano con il prezioso e indispensabile aiuto di una trentina di volontari delle varie associazioni".

L’allontanamento dei conigli prevede che questi vengano poi liberati in zone recintate, sempre di proprietà del Comune, nelle vicinanze comunque del fiume. "La cattura avviene in maniera ‘dolce’ da parte dei volontari – spiega l’assessore – con i giusti tempi per preservare il benessere dell’animale. Abbiamo però poi riscontrato il problema dei numerosi atti vandalici nei confronti delle recinzioni degli spazi di dimora dei conigli: in questi due anni sono stati ben 15 gli atti vandalici. Ogni volta i volontari segnalano la rete tagliata e questa viene ripristinata. Non si tratta solo del danno, ma anche del fatto che nottetempo molti conigli scappano tornando verso il parco". Rallentamenti al progetto si sono registrati anche a causa della pandemia da coronavirus, ma non solo. "Ogni volta che si riscontra un caso di mixomatosi nei conigli – approfondisce Petetta – l’Ausl, per legge, blocca tutti i trasferimenti per sei mesi. Questo è successo per due volte in questi anni". Anche sul mancato ripristino dei terreni ‘groviera’, a causa delle tane dei conigli all’interno del parco urbano, l’assessore ha voluto puntualizzare. "Nelle tane dei conigli si trovano i piccoli – spiega – non è possibile andare con un escavatore a ‘sistemare il terreno’, dobbiamo per forza aspettare di aver allontanato quanti più animali possibile prima di procedere in questo senso, anche perché, come sanno tutti, i conigli non hanno una stagione prolifica, ma tutto l’anno".

A tutto questo si aggiungono i numerosi abbandoni di conigli da compagnia che continuano a riscontrarsi. "Nel 2022 sono stati riscontrati almeno 120 abbandoni – racconta l’assessore –. I volontari li riconoscono subito perché si tratta di animali ‘imbambolati’ per alcuni giorni. Grazie all’attività delle associazioni sono riusciti a farne adottare 47. Gli stessi volontari stanno svolgendo anche un fondamentale compito di informazione nei confronti dei fruitori del parco, su cosa non dare da mangiare ai conigli, come, per esempio, prodotti di panificazione, ma anche alcune verdure". La popolazione attuale di conigli nel parco è di circa 1.500 esemplari. "Ci vorrà tempo – conclude l’assessore –, ma il progetto va avanti nonostante le tante difficoltà. Sono convinto che sia la strada giusta per salvaguardare il benessere degli animali, ma anche per far decrescere il loro numero all’interno del parco".

Matteo Bondi