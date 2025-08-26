Parco urbano, ancora Sos: "Il laghetto è da rifare. Passerella, c’è il progetto"

Non accennano a placarsi le polemiche sulle condizioni in cui versa attualmente il parco urbano Franco Agosto. Il polmone verde della città, da oltre 30 anni luogo di pace, socialità e avventurosi ricordi di infanzia per i forlivesi, è stato duramente colpito dall’alluvione del maggio 2023. Da allora niente è stato più come prima. Già nei giorni successivi sono partiti i lavori per liberare l’area dal fango e dai residui, ma subito è emerso con chiarezza che i tempi necessari a risolvere tutti i problemi sarebbero stati lunghi.

L’inchiesta pubblicata su queste pagine nel febbraio scorso aveva evidenziato una situazione complessa, principalmente per quel che concerne la zona del laghetto, sporca di fango e circondata da staccionate e reti provvisorie. Nell’area esterna si segnalava poi la necessità di ripristinare la passerella sul fiume Montone, risparmiata dall’alluvione, ma collassata a causa di una piena qualche mese dopo.

I cittadini intervistati chiedevano a gran voce un rapido intervento, per rendere giustizia a una risorsa importantissima della nostra città. A distanza di sette mesi, il quadro è rimasto pressoché inalterato: da un’osservazione emerge che la passerella è ancora da riscostruire, mentre l’acqua del laghetto è torbida e la riva è invasa dal fango e da una vegetazione cresciuta in maniera incontrollata.

Qualche giorno fa è stata inoltre segnalata la presenza di carpe che galleggiavano senza vita sul pelo dell’acqua, poi rimosse dalle associazioni ittiche Fipsas e Aics insieme agli uffici del Comune. Nella giornata di ieri l’assessore Petetta ha fatto il punto della situazione: "L’impiantistica idraulica è compromessa, gli ossigenatori sono riempiti dal fango, perciò il laghetto va rifatto completamente. Il progetto è in corso di definizione e in autunno dovremmo appaltarlo. È un’operazione da 500mila euro, donati da La7. Verrà realizzato anche un nuovo pozzo a servizio del lago".

Ci sono poi i lavori nel resto del parco: "La ristrutturazione è invece finanziata da circa 2 milioni di euro derivanti dal Pnrr". Un progetto con una scadenza precisa, in quanto i fondi dovranno essere utilizzati entro giugno 2026: "Il piano è stato già consegnato alla struttura commissariale l’8 agosto. Appena sarà validato faremo le gare d’appalto" spiega l’assessore.

E per quanto riguarda la collina formatasi con i detriti dell’alluvione: "Sarà ridotta e rivalorizzata", dice. Anche i lavori per il ripristino della passerella (attesissima) sono pronti a partire: "Il progetto è in fase di esecuzione. Abbiamo stanziato 60mila euro e attendiamo che la Regione completi una briglia selettiva 30-40 metri prima della passerella", conclude Petetta. Sono passati più di due anni dal disastro che si è abbattuto sulla nostra città e ha deturpato il volto del parco urbano, ma ora sembra che qualcosa stia per cambiare, tra scadenze incombenti e progetti in rampa di lancio. Intanto i cittadini attendono, uniti dalla speranza di veder presto tornare al suo originale splendore il parco più grande e amato di Forlì.