Parco urbano ferito: "Tutto fermo? Non è vero. Interventi più urgenti"

L’attesa replica alla conferenza stampa del Pd al parco urbano, "simbolo di quello che non funziona in città", arriva per bocca del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Pompignoli. Detto che il ‘Franco Agosto’ "merita la massima attenzione e le migliori professionalità in circolazione per ripristinarne le condizioni originarie, fortemente compromesse dall’alluvione", secondo il consigliere di maggioranza il Pd "dimentica che il presunto ritardo nel recupero dell’area verde più importante della città è il frutto di due anni di opere e interventi più urgenti. La furia di acqua e fango ha distrutto decine di strade e marciapiedi, compromesso la viabilità di interi quartieri e l’agibilità di numerosi edifici pubblici, palestre, scuole e centri di aggregazione".

Sono "centinaia i cantieri in urgenza e somma urgenza" avviati subito dopo l’alluvione del maggio 2023, "dovendo sospendere o dirottare le maestranze impiegate altrove verso situazioni più critiche che dovevano essere ripristinate per consentire alla città di rialzarsi. L’eccezionalità della situazione e l’urgenza di fare presto hanno imposto scelte dolorose ma necessarie". Il parco urbano è stato "ripulito da tonnellate di fango e detriti, il patrimonio arboreo è stato controllato e messo in sicurezza, la fruibilità dei percorsi ciclopedonali è stata ripristinata e l’area del chiosco riaperta al pubblico". Per tutto il resto, l’assessore Petetta "ha già risposto con estrema chiarezza e professionalità".