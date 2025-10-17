Parco urbano fra le polemiche. Il Pd: "Niente lavori, fondi a rischio". Petetta: "Progetto al commissario"

Il Partito Democratico chiede all’amministrazione comunale di intervenire in commissione consiliare sui lavori di riqualificazione del parco urbano Franco Agosto. Una richiesta dovuta "alla grande preoccupazione per i ritardi nei lavori" commentano i consiglieri comunali Dem. "Ad anni di distanza dall’alluvione, non si attenua la preoccupazione dei forlivesi per la condizione del Parco urbano – spiegano i rappresentanti del Pd –. Purtroppo infatti, nonostante il tempo trascorso, questo polmone verde di enorme importanza per la città, sia dal punto di vista identitario che del suo contributo al benessere collettivo, mostra ancora tutti i segni della devastazione subita nella primavera 2023, a discapito della sua fruibilità, che non è mai ritornata quella di prima".

Inoltre si ricorda come l’intervento di ripristino usufruisca dei fondi Pnrr, il che comporta la conclusione dei lavori entro giugno 2026. "Per questa ragione – rimarcano i Dem – già a febbraio avevamo sollecitato con particolare premura il Comune a vigilare sul rispetto delle tempistiche per evitare di perdere i finanziamenti e, di conseguenza, lasciare il parco incompiuto ancora per chissà quanto tempo".

Il Pd lamenta anche di non essere a conoscenza dei contenuti del progetto di riqualificazione, né del cronoprogramma dell’intervento: "Per tutti questi motivi abbiamo ritenuto imprescindibile richiedere la convocazione di una seduta ad hoc delle commissioni consiliari competenti – spiegano i Dem –, chiedendo all’assessore Giuseppe Petetta di venire a esporre nel dettaglio sia i progetti dei lavori che un cronoprogramma della loro esecuzione, che renda credibile la possibilità di completarli in tempo".

L’assessore conferma la presentazione pubblica ("che sia la commissione o altro, vedremo") del progetto "non appena questo verrà certificato dalla struttura commissariale al quale lo abbiamo presentato". Petetta, infatti, spiega che l’8 agosto il progetto è stato consegnato alla Struttura "perché a loro è affidato il compito, tramite la società statale Consap, di svolgere i lavori". Per quanto riguarda i tempi di realizzo dell’intervento, rassicura "Consap, ricevendo l’incarico direttamente dalla Struttura ha già individuato la ditta che andrà ad eseguire le opere e questo potrà accelerare i tempi. Sono conscio che il termine di avvicina, sempre che non si arrivi a una deroga da parte dell’Europa, ma la struttura commissariale si deve occupare anche di interventi in paesi di collina e montagna che vedono ancora strade bloccate. I lavori comunque si riescono a fare, i soldi ci sono e il progetto anche. Una volta validato lo presenteremo a tutti".

Progetto che, com’è già noto, prevede il mantenimento della (contestata) montagnola realizzata con il fango dell’alluvione, di cui sarà un simbolo a imperutura memoria. "Fanghi certificati da Arpae – precisa l’assessore – e non detriti, come a volte si dice. La montagnola verrà risagomata e abbellita con elementi vari, ma farà parte del nuovo parco".

In questi giorni si stanno realizzando inoltre, da parte dell’Agenzia regionale, i lavori di imbrigliamento lungo il fiume, sempre nei pressi del parco urbano. "Non è ancora la realizzazione della passerella – precisa l’assessore –, ma si tratta di un lavoro necessario per andare a intercettare i materiali flottanti in caso di piena. Quelli che hanno portato alla distruzione della passerella".