Parco urbano, il caso. Gommolandia a terra: "Ora dobbiamo riaprire"

Come l’acqua stagnante che ha soffocato la città lo scorso maggio, così la burocrazia intricata incrosta la ripartenza. Dall’alluvione tante aziende e commercianti hanno faticato a riavviare l’attività e qualcuno di loro è ancora alle prese con permessi e autorizzazioni da oltre un anno. Tra questi c’è Monica Savina, proprietaria di Gommolandia, l’area gioco per bambini al parco urbano colpita duramente da acqua e fango nell’esondazione del Montone. I gonfiabili colorati, un tempo pieni di vivacità e pronti ad accogliere i salti e le discese spericolate dei bambini forlivesi, sono ancora sgonfi, ridotti a un guscio senza vita. Sul cancello, bloccato con un lucchetto, campeggia un cartello scritto a mano che denuncia il problema alla base della chiusura: ‘Ci scusiamo per il ritardo dell’apertura dovuto alla lenta burocrazia’.

"Siamo in attesa dell’ultimo controllo – spiega la proprietaria –, che deve attestare l’idoneità e la sicurezza della struttura. Ad aprile ci avevano comunicato che c’erano dei problemi con la documentazione presentata: ci siamo subito attivati per sistemare gli incartamenti ma da allora non abbiamo ancora una data certa in cui dall’apposita commissione comunale verranno a fare il sopralluogo".

Gommolandia è da 26 anni luogo di svago e relax per tante famiglie: "La gente ha voglia di tornare qui – sottolinea Monica –: mi chiamano tante persone, anche da fuori città, per sapere quando riapriamo ma io non so cosa rispondere. Abbiamo investito i nostri risparmi per sistemare. Ora, dopo un anno che siamo fermi, dobbiamo assolutamente tornare a lavorare per rientrare delle spese. Anche il ristorante e il chiosco risentono della nostra chiusura perché c’è molto meno giro di persone al parco e gli introiti ne subiscono gli effetti".

La zona dei campi, dei bagni e del laghetto versano ancora in condizioni precarie: strati di fango ormai pietrificato da rimuovere, alcune reti di recinzione divelte e un silenzio irreale che avvolge ogni cosa. La chiusura delle scuole e l’avvio della bella stagione sono il motore che da sempre muove e sostiene Gommolandia: "Se non ci danno il benestare per riaprire rischiamo di perdere un altro anno".

Il dramma di rivivere di nuovo gli allagamenti e perdere tutto è un film che le tante persone colpite dall’alluvione non vogliono rivedere. "Quando qualche settimana fa c’è stato il nubifragio e la grandine ero nel panico. Nel pomeriggio – continua Savina – sono andata a controllare la situazione e il custode da lontano mi ha detto: ‘L’hai scampata per un pelo, l’acqua è arrivata al vialetto’. Dopo l’alluvione non ho dormito per molto tempo, il trauma è stato talmente forte che delle volte fatico a credere che sia successo veramente".

L’acqua del fiume ha risparmiato la casa di Monica in via Bertarina: il parco urbano ha fatto da cassa di contenimento salvando le case nate intorno all’area verde. "Se oggi potessi scegliere avrei preferito che l’alluvione avesse colpito la mia abitazione e non il mio lavoro perché senza quello non sai come andare avanti. A marzo ancora non avevamo niente – conclude la proprietaria –, quando ho visto partire i lavori ho avuto un moto di speranza. Adesso manca solo l’ultimo via libera dal Comune per tornare a una vita normale".