Parco urbano: la rinascita. Quale futuro dopo l’alluvione?. Focus domani al Campus

Si parlerà del futuro del parco urbano, domani pomeriggio dalle 17 alle 19, durante l’incontro pubblico ‘Il parco urbano alluvionato: l’università incontra la cittadinanza che si terrà nell’aula 3.2 del padiglione Morgagni-Gaggi, in via Giacomo della Torre 1, all’interno del Campus. L’obiettivo è duplice: condividere informazioni sullo stato attuale del parco e presentare i progetti di risanamento in corso, sottolineando l’importanza non solo ambientale, ma anche simbolica e sociale della sua rinascita. A introdurre i lavori saranno Gabriele Manella, docente di Sociologia del Territorio, il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, Alessandra Bucchi, presidente del Comitato Unitario Vittime del Fango, e l’assessore comunale alla transizione ecologica Giuseppe Petetta.

Durante l’incontro saranno proiettate le immagini degli interventi di soccorso della Polizia di Stato e un video messaggio della fotografa forlivese Silvia Camporesi, con una selezione di immagini tratte dalla raccolta ‘Sommersi e salvati’.

Sarà inoltre presentato un progetto di gruppo realizzato da studentesse del corso di Sociologia del Territorio (Greta Buda, Eva Noselli, Eva Ricci, Giulia Verì e Francesca Zanirati), dedicato alla riqualificazione del parco urbano nel contesto post-alluvione. L’iniziativa si concluderà con un intervento a cura del Comune. L’ingresso è libero.