"Parco urbano, quando partiranno i lavori?"

La sistemazione del Parco urbano ‘Franco Agosto’, duramente danneggiato durante l’alluvione è stata al centro di due question time da parte del consigliere di Forlì e Co, Federico Morgagni, che ha chiesto di sapere a che punto sono i progetti di rifunzionalizzazione del parco e quanti soldi sono stati stanziati per tali progetti. "Nonostante tre accessi agli atti – ha specificato il consigliere – gli uffici non sono stati chiari". A rispondergli l’assessore al verde, Giuseppe Petetta, che ha dichiarato che sono arrivate donazioni per 502.000 euro a favore del parco, mentre, per quanto riguarda la rifunzionalizzazione "I lavori di somma urgenza per liberare le strutture dal fango sono terminati poco tempo fa – ha dichiarato – e solo da allora gli uffici hanno potuto iniziare a valutare i danni delle strutture, mentre per alberi e arbusti, solo con la primavera e un po’ di tempo, si potrà valutare quali danni abbiano subito. I progetti si potranno fare solo dopo aver raccolto questi dati". L’assessore ha poi dato un primo cronoprogramma. "La progettazione per la sistemazione del laghetto dovrebbe avvenire nella prossima primavera mentre per le altre strutture e la parte arborea non prima della seconda metà dell’anno". Risposte che non hanno soddisfatto il consigliere Morgagni. "Ci vuole più chiarezza – ha affermato – ci sono voluti tre accessi agli atti e altrettanti question time per avere una bozza di cronoprogramma, mentre di quanti soldi abbiate stanziato e usato di quelli donati, non si sa nulla".

Matteo Bondi