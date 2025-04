Parco urbano, torna la Corritalia. Domani mille partecipanti di ogni età

Domani torna Corritalia, manifestazione podistica nazionale giunta ormai alla 24ª edizione, promossa da Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) di Forlì-Cesena: la corsa è rivolta agli studenti delle scuole medie, genitori e insegnanti, con l’obiettivo della promozione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. A partire dalle ore 9.30, i circa mille partecipanti provenienti da cinque diversi istituti del forlivese (Benedetto Croce, Caterina Sforza, Zangheri, Orceoli e La Nave) si daranno appuntamento al parco urbano ‘Franco Agosto’ per una mattinata di gare podistiche non competitive, divisi per età, su un percorso ad anello della lunghezza di circa un chilometro: partenza prevista per le ore 10 nell’area verde adiacente il chiosco (ingresso da via Fiume Montone).

Al termine delle gare, sarà il momento della tradizionale camminata veloce che vedrà coinvolti anche insegnanti e genitori a fianco dei ragazzi fino alle ore 12, quando avranno luogo le premiazioni. In palio ci sono medaglie per i primi tre classificati di ogni gara e gadget di diverso tipo. Inoltre, le scuole potranno aggiudicarsi buoni spesa del valore di 850 euro per l’acquisto di materiale sportivo. Per tutti i partecipanti è prevista una maglia-ricordo e un punto ristoro durante la mattina, grazie al contributo del Famila all’iniziativa.

La rassegna coinvolge in tutta Italia quasi 30 città ed è storicamente riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che anche quest’anno offre il proprio patrocinio. Alla manifestazione prenderanno parte in rappresentanza del comune il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, l’assessore allo sport Kevin Bravi e Loris Ceredi, presidente del consiglio comunale di Forlì. Presenti anche per l’Aics il presidente della sezione di Forlì-Cesena, Catia Gambadori, e il presidente nazionale Bruno Molea, forlivese.

Per ulteriori informazioni, il numero telefonico da contattare è il 0543 777345, oppure via email a forli@aics.it.

Sergio Tomaselli