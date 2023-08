Parco urbano, torna Vitignanostock Tre giorni di festival per solidarietà

Anche quest’anno, come ogni fine estate, torna il festival musicale Vitignanostock. La location, come per la precedente edizione, è il Parco Franco Agosto di Forlì, che dall’1 al 3 settembre si trasformerà nel palcoscenico dell’evento.

Il festival, nato 14 anni fa, è diventato un appuntamento imperdibile per molti appassionati di musica. L’edizione del 2019 ha registrato 3.500 presenze; tre anni dopo, una volta terminata la pandemia, le presenze sono salite a 5.000. I punti cardine dell’evento, però, sono sempre rimasti gli stessi: tanta musica indipendente, condivisione sociale e interazione con altre realtà artistiche, come la pittura, la scultura e la moda.

L’origine meldolese del gruppo dietro al festival – che da quest’anno ha dato vita anche all’associazione Socialbeat – non è mai stata dimenticata. Proprio per questo, Vitignanostock sarà un’occasione importante per raccogliere fondi da destinare ai cittadini meldolesi colpiti dall’alluvione. Le donazioni verranno raccolte grazie all’offerta libera all’ingresso del festival o tramite bonifico bancario. Socialbeat e l’amministrazione comunale decideranno in un secondo momento come impiegare queste risorse.

Le tre giornate di festival, seguendo la filosofia degli organizzatori, non porteranno solo musica: ci saranno food-truck con diverse cucine, esposizioni di arte e artigianato, mostre artistiche, presentazioni di libri. Moltissime realtà hanno contribuito alla realizzazione di Vitignanostock, fra cui Radio Flyweb (che trasmetterà in diretta tutti i giorni) e il Mei di Faenza (il Meeting delle Etichette Indipendenti che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre).

Il programma è vario e pieno di eventi. Venerdì sarà dedicato ai giovani, con Tibi, MonnaElisa, Hernandez & Sampedro, Futura e Legno. Sabato si passerà al rock, con Frances P, i LoudBanner, il piano a colonna di Andrea Missiroli e gli Elephant Brain. Domenica, invece, sarà una giornata pensata soprattutto per le famiglie, con picnic e passeggiate nel parco. "Una giornata di fine estate per stare insieme", come la definisce Federico Compagnone, uno dei fondatori, che culminerà con l’esibizione dei Rumba De Bodas. Con loro anche i Tam Tangram Band (una band di 25 ragazzi disabili), Il Mago Annoiato e I Santini.

Ogni serata sarà conclusa da djset diversi: pop venerdì, rock sabato e afro domenica. Questa diversità è stata fortemente voluta da Marcella Pappiani, direttrice artistica del festival, che ha lavorato anche per portare almeno un’artista donna ogni sera.

