Parco urbano, una colletta per la panchina contro la violenza

Un gesto simbolico che diventa rifugio per chi ha subìto violenza. È questo il cuore del progetto lanciato dall’associazione ‘Ti Racconto un Segreto’, che ha dato avvio a una raccolta fondi per raccogliere 7mila euro e realizzare la prima panchina color corallo all’interno del Parco Urbano, un luogo in cui chi ha vissuto degli abusi possa trovare conforto e, se lo desidera, lasciare un messaggio anonimo. Ad oggi, sono stati raccolti 4.435 euro grazie al contributo di 46 sostenitori. La cifra è significativa, ma serve ancora uno sforzo collettivo per raggiungere il traguardo finale. Il costo complessivo comprende la ristrutturazione della panchina esistente, la realizzazione artigianale della buchetta in ghisa e l’installazione di un leggio con un qr code che rimanderà al sito ufficiale dell’associazione. In giorni prestabiliti, la panchina sarà ‘abitata’ da volontarie pronte ad accogliere chi vorrà raccontarsi, anche solo con uno sguardo o in silenzio.

Il progetto porta la firma dello Studio Arkinprogress, che ha lavorato fianco a fianco con Elisa Valentini, fondatrice di ‘Ti racconto un segreto’. La forlivese, che ha vissuto sulla sua pelle la violenza di genere, ha dato vita alla nonprofit per lanciare un messaggio a tutte coloro che vivono la stessa esperienza: "Nonostante io sia stata una vittima, ho il diritto di non vivere come tale". Per contribuire al progetto visitare il link: https://www.ideaginger.it/progetti/ti-racconto-un-segreto.html.