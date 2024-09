Pardo Gt75, villa di lusso in mare aperto

Cantiere del Pardo presenta al Cannes Yachting Festival il Pardo GT75, la nuova ammiraglia lunga quasi 23 metri. L’impegno dell’azienda forlivese è quello di migliorare l’esperienza di vita a bordo, elevando gli standard precedenti, in cui il design si fonde con l’ingegneria avanzata, portando sempre l’armatore al centro del progetto, in profonda connessione col mare.

Elementi distintivi, la prua inversa, il parabrezza inclinato in avanti e la vicinanza con l’acqua. "È una vera villa di lusso sul mare – spiega il presidente Gigi Servidati –. Il Pardo GT75 incarna la visione che volevamo raggiungere, grazie alla nostra esperienza nella costruzione, unita a design e tecnologia all’avanguardia".

"Le richieste del Cantiere – afferma Edoardo Zuccheri, di Zuccheri Design – erano chiare: creare il Pardo più grande di sempre, pur rimanendo fedeli agli elementi chiave che hanno distinto i suoi fratelli minori della gamma. Dopo un complesso processo di progettazione siamo più che soddisfatti del risultato finale: prestazioni, tenuta di mare, design e ingegneria sono all’altezza di un’ammiraglia".

"Sul Pardo GT75 – aggiunge Massimo Gino, co-fondatore di Nauta Design – abbiamo tradotto l’esperienza di vita sul mare in uno yacht di lusso. Più spazio all’aperto, una beach area di poppa, aree pranzo in ogni zona per diversi momenti della giornata, quattro cabine per comfort e privacy".

Gianni Bonali