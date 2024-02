Parità di genere: la rassegna a Santa Sofia

Paola Cortellesi, Nina Zilli, Vera Gheno, Federica Zanetti e Francesca Bubba saranno protagoniste della rassegna ‘1 problema di genere’ dove si parlerà di donne, parole, diritti e dove si proverà a riscrivere un futuro giusto attraverso la cultura.

La rassegna, organizzata dal Comune di Santa Sofia con la collaborazione dell’associazione Dai de Jazz, la Camera di Commercio della Romagna e le associazioni Sophia in libris, Teodorico, Cif, Os_servo e Collettivo Monnalisa, è in calendario nei giorni 8, 9, 10 e 16 marzo.

"Proveremo ad osservare il mondo attraverso occhi diversi – precisano il sindaco Daniele Valbonesi e gli assessori Matteo Zanchini e Tommaso Anagni –: quello di Delia che non poteva votare, tanto votava già suo marito, e di Marcella che non poteva andare a scuola, tanto ci andava già suo fratello, ma sentiremo anche Nina Zilli cantare che ‘Donna siete tutti e tu non l’hai capito’ cercando di analizzare la realtà attraverso le parole. Tanti sguardi diversi per riflettere su quanto è stato fatto e su quanto c’è ancora da fare, quando si parla di diritti delle donne, uguaglianza, parità. E, non a caso, lo faremo in concomitanza con l’8 marzo, Festa della Donna".

Il programma prevede venerdì 8 marzo al Teatro Mentore al mattino per le scuole medie, e poi alle 21, la proiezione del film di successo di e con Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani’, mentre sabato 9, sempre al Mentore, alle 21,15, è previsto il concerto ‘Raffaele Casarano incontra Nina Zilli’ che vede "la celebre cantante – hanno spiegato Mauro Picci e Alberto Antonini di Dai de jazz Aps – accompagnata dai musicisti Raffaele Casarano al sax e Mirco Signorile al piano con Giorgio Vendola (contrabbasso), Alessandro Monteduro (percussioni) e Maurizio Lazzaretti alla batteria. Un progetto live che rappresenta il viaggio, un’esperienza di contaminazione innovativa ed originale tra stili e ispirazioni musicali". Sempre sabato 9 alle 16,30 alla Fiaschetteria evento con Os_servo, Sophia in libris e Monnalisa Collettivo in collaborazione co C’erac’è.

Gli ultimi due appuntamenti sono in programma alla Galleria d’arte contemporanea Stoppioni domenica 10 e sabato 16 marzo, entrambi alle 17, ad ingresso gratuito. Il 10 Vera Gheno e Federica Zanetti dialogheranno su ‘Le parole delle donne’ con la conduzione di Antolini, mentre sabato 16 è prevista la presentazione del libro ‘Preparati a spingere’ di Francesca Bubba con Corrado Ravaioli.

Per il concerto di Nina Zilli: ingresso intero 35 euro, ridotti 32 euro (under 18, componenti banda Roveroni, allievi scuola di musica Roveroni e soci Dai de jazz). Info e prenotazioni: 349.9503847 anche Whatsapp.