Parkinson, musicoterapia ed emozioni

L’associazione Rete Magica avvia due nuovi corsi dedicati alle persone affette da Parkinson, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso la musica e la psicomotricità.

Il primo progetto, denominato ‘Note magiche’, è un percorso di musicoterapia condotto da Flavia Ravaioli. La musica diventa uno strumento per alleviare l’ansia e migliorare il tono dell’umore, oltre a potenziare la capacità respiratoria e vocale dei partecipanti. Inoltre, stimola e migliora la qualità dei movimenti degli arti inferiori e superiori e stimola le funzioni esecutive. Gli incontri si terranno presso la sala Elisir della casa di riposo ‘Casa Mia’ (via Curiel 53). Il corso è gratuito con possibilità di effettuare una donazione e si attiverà al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.

La seconda proposta dedicata ai pazienti è ‘Emozioni in movimento’, un percorso innovativo che prevede una programmazione integrata tra il supporto psicologico e la stimolazione psicomotoria con l’obiettivo di migliorare il benessere e l’armonia familiare. È aperto anche ai parenti e ai caregiver, in forma singola o in coppia, in modo da contribuire a rafforzare i legami affettivi. Le lezioni, a cadenza quindicinale, inizieranno a ottobre nella palestra della casa di riposo. Il percorso sarà guidato dalla psicomotricista Roberta Conte e dallo psicoterapeuta, Luca Proli. Il progetto prevede un’attività di gruppo che stimola la consapevolezza e la percezione corporea e aiuta nella comunicazione. Per informazioni si può contattare il numero 0543.033675 (lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30, mercoledì dalle 15.30 alle 17.30).