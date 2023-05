’Parlami di Adriano’: ancora pochi posti liberi

Parte bene la prima teatrale del monologo ‘Parlami di Adriano’, la storia dell’imprenditore Olivetti (1901-1960) di e con Antonio Spino, accompagnato dal ‘pandeiro’ (tamburo brasiliano) di Bubi Staffa, in scena al teatro dei Sozofili di Modigliana questa sera alle 21, con pochi posti ancora liberi. Tanto che l’organizzazione invita a sincerarsi prima della disponibilità: [email protected]; 348,8077554. "Parlare dell’industriale che umanizzò la fabbrica – racconta Spino – vuol dire parlare di lavoro, sociale, dignità, diritto, dell’etica e della morale, di competenza e rappresentanza: insomma di una società a misura d’uomo". Si tratta di una performance tutta modiglianese. "È bastato che raccontassi il progetto e subito hanno aderito le associazioni, in primis la Pro Loco e poi Protezione civile, Moto club, Associazione mazziniana, Associazione alpini e Consulta giovani. E professionisti della meccanica e della falegnameria". La scenografia comprende otto macchine Olivetti della collezione Urbano Laghi, esposte e illuminate su leggii in legno. "Pensavo che Olivetti fosse un personaggio di ‘nicchia intellettuale’ – conclude Spino – invece, un po’ per il successo che sta avendo fra i giovani universitari e un po’ per i nuovi imprenditori ‘illuminati’ che a lui si ispirano, se ne sta sempre più parlando".

Giancarlo Aulizio