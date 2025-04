Parola all’esperto: mister Cascione: "Forlì, ora un piede in C ce l’hai"

"Il Forlì ha un piede in serie C": musica e parole (al miele) di Emmanuel Cascione. L’ex centrocampista biancorosso – 20 presenze e 2 gol, in D, nella tribolata stagione 2018-19, al crepuscolo di una super carriera nobilitata da 338 gettoni e 26 gol tra serie A e B – è reduce dalla sfortunata parentesi sulla panchina del San Marino e con cognizione di causa dice la sua sull’avvincente duello romagnolo per la promozione nel calcio professionistico.

Cascione, 5 punti di vantaggio a 5 giornate dal termine quanto fanno pendere l’ago della bilancia, in chiave promozione, dalla parte del Forlì?

"In serie D o c’è una corazzata capace di fare il vuoto oppure, finché non esiste il conforto della matematica, è sempre un’incognita individuare un vincitore. Certo è che lo scontro diretto con il Ravenna ha ribadito tutta la forza della capolista".

La consapevolezza di dover vincere a tutti i costi può andare a nocumento del Ravenna?

"Con il ko nel derby, forse, un pelino di pressione se l’è levata... Vero è che deve vincere sempre, però inseguire è un conto e mantenere la testa un altro. Il pallino del gioco è nelle mani del Forlì. Che sta dimostrandosi superiore, non soffrendo dietro e segnando tanto. Vedo appunto i biancorossi con un piede in C".

Il calendario sarà "irrilevante", come sostiene Miramari, oppure potrebbe ancora riservare delle sorprese?

"Sulla carta la prossima giornata è favorevole al Forlì, che incontra un Tuttocuoio privo di grandi motivazioni, essendo virtualmente salvo e senza velleità di playoff, mentre il Ravenna va in casa di una squadra importante come il Tau, che vorrà fare bella figura. Poi però anche il Forlì avrà una trasferta difficile a Piacenza. E occhio alle pericolanti".

Certo, qualora il Tau dovesse fermare o frenare il Ravenna e il Forlì battere il Tuttocuoio…

"A quel punto il campionato sarebbe chiuso al 90%".

Peccato che una tra Forlì e Ravenna sia destinata a restare a piedi.

"Sì, il Ravenna non merita di restare in questa categoria, per la piazza che è, il blasone che ha, i grandi acquisti effettuati e gli investimenti sostenuti in infrastrutture. È una società molto professionale. Se non dovessero salire subito, spero che i giallorossi possano essere ripescati. Idem direi anche per il Forlì, che tutti gli anni cerca di raggiungere obiettivi importanti e merita di riuscirci".

Mister Miramari è il valore aggiunto?

"Lo stimavo già ai tempi del Corticella, con cui ha centrato due volte, e in un caso anche vinto, la finale playoff. Si sta confermando. Alcuni dei suoi attuali giocatori, che ho allenato a Cattolica, me ne hanno parlato benissimo".

Tra le note liete, in casa biancorossa, c’è anche il riavvicinamento della tifoseria.

"Quello va di pari passo coi risultati. Sono poche le squadre che godono di un sostegno ampio e incondizionato".

Ritiene che il Forlì Calcio, in caso di promozione, sia sufficientemente strutturato per reggere l’impatto con un altro ‘mondo’?

"Non penso abbiano grossi problemi, fermo restando che la categoria superiore esige notevole organizzazione, esperienza e un impegno finanziario più oneroso. Detto questo, ritengo che ci siano già le basi per affrontare un campionato difficile come quello di serie C".