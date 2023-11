"Parola di Gastone". Finisce la trasmissione e si chiude un’era di scaramucce sportive

E’ la fine di spassosi e strampalati lunedì sera condottI da Gastone Turci. Di gaffe divertenti ed epocali, giudizi taglienti con tanto di liti ‘sportive’ e relative riappacificazioni magari ‘coi piedi sotto al tavolo’. Il tutto rigorosamente in diretta e senza censura. E’ la fine perché, da quest’anno, è andata in archivio la trasmissione ‘Parola di Gastone’: il popolare programma sportivo di Videoregione è stato condotto con il suo, inconfondibile e colorito stile, da Gastone Turci, 83 anni, presidente della Pro loco di Predappio Alta.

"E’ stata una mia scelta – ci racconta il popolare personaggio notissimo a tutti i livelli del calcio nostrano e non solo –, gli anni passano, le situazioni cambiano. Ho iniziato con la Tv 35 anni fa con il programma ‘Palla al Centro’. Poi tanti anni sul piccolo schermo passando da ‘Non solo lato B’, assieme all’amico Graziano Bassi per San Marino Rtv, prima di iniziare le tante stagioni a Videoregione". Tanti i personaggi che hanno partecipato alle centinaia di puntate condotte da Turci. Uno che conosce tutti: "Tra tutti – racconta – mi piace ricordare un vero signore come il giornalista Mario Sconcerti. Irresistibile, poi, la simpatia dell’ex giocatore Eraldo Pecci, capace di battute geniali sempre ironiche. Incredibili, poi, le disamine tattiche di Daniele Adani".

Turci ricorda altri personaggi che hanno fatto parte delle sue trasmissioni: "Ricordo la grande disponibilità di Idris e la signorilità di Lorenzo Minotti". Gli occhi di un personaggio sempre fuori da ogni convenzione si illuminano continuando a pescare nella valigia dei ricordi: "Tra i tanti vip il più permaloso è stato senz’altro Maurizio Sarri, il più irraggiungibile Antonio Conte". A proposito dei frequenti battibecchi Turci sottolinea: "Spesso le nostre accese discussioni erano, per così dire, preparate, per creare interesse ed audience. Si iniziava col sorriso sulle labbra poi, però, la discussione si accendeva prendendo una piega poco amichevole. Quasi sempre, poi, gli animi si calmavano e l’armistizio scattava. Tra gli ospiti, in studio o al telefono, ho avuto il piacere di conoscere personaggi del calibro di Mazzola, Zoff, Galliani, Vieri, Corso".

E con alcuni di loro è nata una vera e propria amicizia: "Quando Alberto Zaccheroni allenava il Milan, ad esempio, mi invitò a Milanello – prosegue Gastone Turci –. Fu un padrone di casa veramente squisito. Pranzai al tavolo degli ospiti. Probabilmente avevo alzato un po’ il gomito: entrai nella sala del biliardo e sfidai Donadoni dicendogli che ero il campione romagnolo. Ma alla prima bocciata non sfiorai nemmeno il pallino col risultato che Donadoni se ne andò senza dire nulla. Anni dopo lo rividi e, ricordando l’episodio, mi chiese: ‘Sei ancora così bravo a biliardo?’".

Interista da sempre, Gastone Turci seppe resistere alle lusinghe di passare sulla sponda rossonera: "Mi arrivò una lettera firmata da Adriano Galliani che mi proponeva di passare dalla parte del Milan – racconta –. Il regista dell’operazione era il direttore sportivo Silvano Ramaccioni: gli mandai una bottiglia di vino di qualità ringraziandolo, ma rifiutai". Da buon interista Turci non ha mai nascosto la sua avversione per la Juventus: "Ad una presentazione del libro di Luciano Moggi – racconta – iniziammo a battibeccare polemicamente. Quando andai a fargli firmare la copia mi disse che me lo regalava. Gli risposi che non avrei mai accettato un regalo da uno juventino!". Un altro aneddoto riguarda il Forlì Calcio che Turci segue da sempre: "Anni fa il presidente del Perugia Gaucci mi telefonò per dirmi che voleva acquistare la società – racconta Turci –. I dirigenti di quei tempi non ne vollero parlare e Gaucci, poi, portò molto in alto il Catania".

Al termine della chiacchierata il popolare Gastone confessa: "Lascio le trasmissioni quando tanti mi chiedono di continuare. La mia soddisfazione è stata quella di aver regalato un po’ di svago e qualche sorriso a tanti tifosi e dirigenti romagnoli. Non ho nemici e vengo accolto in tutte le tribune degli stadi. Onestamente non ricordo di aver mai pagato un biglietto!". Parola di Gastone.