Parole chiave: il disastro e i progetti

Bilancioni

L’alluvione è ovviamente un tema fortissimo, una ferita ancora aperta che ha toccato – chi più, chi meno – almeno 40mila forlivesi, circa un terzo della popolazione e il 40% della superficie. Un’ipoteca anche sul futuro, visto che c’è la ricostruzione da mettere in cantiere. Il rischio di battere (troppo) su questo tasto è però quello di concentrare l’analisi di un quinquennio sugli ultimi dieci mesi, o forse addirittura solo sulle primissime settimane di emergenza, facendo passare in secondo piano le proprie stesse altre proposte.

Forse per questo Gian Luca Zattini insiste sui progetti. Ha definito l’alluvione "la più grande tragedia di tutti i tempi". E, sembra dire, nonostante questa ha fatto molte altre cose: o meglio, le ha pianificate, ha dato il via ai cantieri, e ora sono da terminare. Questa è certamente una delle carte migliori che può spendere: vuole "continuare per correre", per parafrasare il suo slogan.

Qual è il rischio per lui? Stare in difesa del proprio operato. Sottovalutare l’avversario. Che, a proposito, ieri ha mobilitato più persone. Certo, su questo terreno la sinistra è più ‘allenata’, e la conta al momento non significa molto. Ma rivela che sarà una partita tutta da giocare.