Parole di uguaglianza. Conad, una biblioteca dalla parte delle donne

Una biblioteca è sempre più di un insieme di libri: è un invito a fermarsi, riflettere e confrontarsi. Con questo spirito il colosso della grande distribuzione Cia-Conad ha inaugurato ‘Parole Pari’, il nuovo spazio che raccoglie testi sull’uguaglianza e sui diritti. L’inaugurazione si è svolta ieri a Palazzo Sidera, nella sede centrale di via Navicella, in un angolo del refettorio aziendale che da oggi ospita scaffali dedicati ai temi della parità di genere e del rispetto delle diversità.

"L’iniziativa – spiega Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad – vuole essere un segno concreto del percorso che stiamo portando avanti per rendere l’azienda sempre più inclusiva, grazie anche al lavoro del nostro Comitato per la parità di genere. Un cammino che è culminato con l’ottenimento della certificazione. Mutualismo e sostegno sono valori che fanno parte della mission della cooperativa e che guardano non solo ai soci ma all’intera comunità".

Ad accogliere i lettori nella biblioteca una grande opera realizzata dall’artista Chiara Zarmati. "Il mio obiettivo era far emergere il più possibile gli ideali che l’azienda sta promuovendo: uguaglianza e condivisione – spiega l’illustratrice –. Nell’opera ho raffigurato una rete umana, con figure strettamente collegate tra loro: le mani unite formano al centro il simbolo della parità, con alle spalle il logo della cooperativa". Al momento dell’inaugurazione, i membri del Comitato hanno letto alcuni brani e citazioni di grandi personalità della letteratura, a sottolineare il valore simbolico del progetto. Sugli scaffali trovano posto testi sia per bambini che per adulti, con la possibilità per i lavoratori di contribuire attivamente: potranno infatti donare libri personali o proporre titoli da acquistare. Ha voluto esprimere sostegno al progetto anche l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni, con una nota scritta: "Questa biblioteca è un esempio concreto per la formazione di una coscienza collettiva più equa. La lettura, inoltre, è uno strumento per le nuove generazioni per costruire una società paritaria".

Il sindaco Gian Luca Zattini, presente alla cerimonia, ha sottolineato l’importanza del linguaggio come strumento di crescita: "Mi fa piacere che il mondo delle imprese abbia questa sensibilità. Le parole sono alla base di qualsiasi convivenza civile. Vent’anni fa i giovani avevano un patrimonio linguistico intorno alle 2mila parole, oggi di 500. È una mancanza enorme".

Valentina Paiano