Parole giuste. Ora un’intesa concreta

Bilancioni

Naturalmente bisogna trovare il modo. Fondi regionali? Utili (magari per allungare la pista), non il vero rimedio. Se il tema sono i passeggeri, occorrerà un’intesa che vada oltre le mere dichiarazioni d’intenti. Se decidono i singoli manager, gli appetiti degli scali (pur legittimi) prenderanno il sopravvento. Ecco perché il Comune invoca una regìa proprio dalla Regione. Proprio da de Pascale. E va sottolineato l’evidente feeling con quel collega sindaco confinante, Zattini. I due hanno sempre parlato bene l’uno dell’altro. Ieri il forlivese, esponente di centrodestra, lo ha addirittura incoronato come un futuro "grande presidente". La sensazione è che Zattini possa farsi ascoltare, quando porterà alla sua attenzione temi come l’aeroporto.

Chiosa sulla politica: c’è a destra chi attacca gli ammiccamenti della Civica a sinistra; e a sinistra ancora qualcuno cerca lo scontro col sindaco. Se l’abbraccio di ieri con il principale esponente Pd in Emilia-Romagna darà risultati concreti, sarà una sconfitta di tutti gli estremisti.