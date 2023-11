Parole, immagini e musica. Una serata per ricordare

A sei mesi dalla drammatica alluvione, la diocesi di Forlì-Bertinoro aderisce all’iniziativa promossa dal Comitato Unitario Vittime del Fango di Forlì con il convegno ‘Il dovere della memoria. Forlì: la sua alluvione, le sue vittime, i suoi volontari’, per ricordare quanti persero la vita ma anche l’azione di solidarietà messa in campo da tanti volontari. L’appuntamento, realizzato con il patrocinio della Provincia in collaborazione con l’Istituto professionale Ruffilli e il Liceo artistico e musicale Canova, è in programma domani alle 18 nella sla del consiglio provinciale in piazza Morgagni 9, dove porterà il saluto il vescovo, mons. Livio Corazza, e alle 18.37 ci sarà il momento di raccoglimento in ricordo dei morti. Proprio in quel minuto le campane di tutte le chiese suoneranno con tre rintocchi finali in memoria delle tre vittime forlivesi.

"Ci uniamo a tutti coloro che ripenseranno e ricorderanno quella sera con il silenzio e la meditazione – scrive il vescovo nel messaggio inviato alla diocesi per l’occasione – e invito tutti i fedeli a riunirsi alle 18.37 con una preghiera personale o comunitaria, in famiglia o in parrocchia. Pregheremo per i defunti di tutta la Romagna e in modo speciale per i nostri tre forlivesi: Vittorio Tozzi, Franco Prati e Adriana Mazzoli. Infine, invitiamo le parrocchie ad accompagnare la preghiera e il silenzio con il rintocco, mesto, delle campane, della durata di tre minuti, conclusi con tre rintocchi singoli a ricordo dei nostri cari morti".

Non è la prima volta che suonano insieme le campane di Forlì: anche durante il lockdown, quando non si poteva uscire di casa e non c’erano celebrazioni nelle chiese, mons. Corazza invitò a suonare ogni giorno alle 19 le campane delle parrocchie. Nel messaggio, inoltre, il vescovo invita a pregare per quanti hanno subìto danni morali e materiali, per vivere sempre la solidarietà di quei giorni e imparare la lezione da quella calamità.

"Pregheremo – continua il vescovo – perché la lezione bella e confortante che ci è stata donata con la grande solidarietà istituzionale e spontanea delle persone rimanga nel nostro cuore con riconoscenza e sappiamo viverla ogni giorno. Pregheremo e agiremo soprattutto perché i nostri stili di vita siano più attenti ed abbiano davvero cura del creato, nostra casa comune, impegnandoci ad attuarli in modo urgente e non superficiale. Pregheremo per la pace, perché la guerra è una clamorosa dimostrazione di insensatezza".

Dopo i saluti di Alessandra Bucchi, presidente del Comitato Unitario Vittime del Fango di Forlì, di Enzo Lattuca, presidente della Provincia, del sindaco Gian Luca Zattini e del vescovo, il convegno continuerà con la proiezione del video ‘Per non dimenticare gli alluvionati’, curato dagli allievi dell’istituto Ruffilli, preceduto da brani musicali eseguiti dagli allievi del liceo Canova con racconti, immagini e video dall’esperienza diretta dei volontari e la proiezione del filmato ‘Fango’, a cura di Marco Cortesi e Mara Moschini che accompagneranno anche con delle riflessioni. Moderatore Michele Fumi, portavoce del Comitato; l’incontro poi terminerà con l’esecuzione di un brano musicale degli allievi del Canova..