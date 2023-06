Parrucchiera e estetista con esperienza

Il salone di parrucchieri e estetica di Gatteo ’Mary Angel’ (telefono 3404893675) di Gatteo, cerca 1 figura qualificata (esperienza di almeno 1 anno), per svolgere servizi inerenti al ruolo di estetista. È richiesta esperienza nel fare cerette, manicure, pedicure, massaggi. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre contratto a tempo determinato con orario di tempo pieno (912 e 1520). Il salone Mary Angel cerca anche una parrucchierae con esperienz di almeno un anno. E’ richiesta esperienza nella posa del colore e nella messa in piega. Richiesto il titolo di qualifica come parrucchierae. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre un contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno.

L’offerta è valida fino al 24 giugno.

Per candidarsi, dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’.