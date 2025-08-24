‘Parsifal. Il cavaliere del Graal?’. Il testo di Pizzol in scena all’Arena

Lo spettacolo ‘Parsifal. Il cavaliere del Graal?’, tratto liberamente dal poema cavalleresco di Giampiero Pizzol e interpretato da Edoardo Liverani e Stefano Farolfi, con la regia di Romeo Pizzol e presentato in anteprima ieri al Meeting di Rimini, debutterà in prima nazionale a Forlì presso l’Arena Rocca di Caterina martedì 26 alle 21.

L’opera, prodotta dalla Compagnia Bella, si avvale di luci e audio di Giampiero Bartolini-Officina Teatro. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso la Fabbrica delle Candele (ingresso 10 euro, info e prenotazioni: 338.5070079).

La storia di Parsifal si perde tra antiche leggende medievali, da Chretien de Troyes, Tomas Malory, Wolfram von Eschenbach a tanti altri anonimi narratori, fino ad arrivare alle opere di Wagner. Lo spettacolo è tratto da un testo in versi di Giampiero Pizzol, pubblicato da Itacalibri.

"Si tratta – spiega l’autore – di una pièce che mette in luce la potenza fantastica che una antica e romanzesca avventura imprime al mondo contemporaneo. Uno strano personaggio cieco irrompe in un grigio ufficio di provincia, trasformando con la forza dell’immaginazione e con la potenza delle parole l’ambiente circostante in campo di battaglia e l’ignaro funzionario in campione dell’ideale".

Aggiunge l’autore: "Così, l’antica e romanzesca vicenda di Parsifal, che da timido ragazzo di provincia diventa improvvisamente cavaliere, rivive in questo nuovo contesto. La scena si trasforma e, con una immaginazione donchisciottesca, assistiamo a duelli, amori, enigmi, incontri e cavalcate alla ricerca di quella felicità ideale che il Graal rappresenta". Il gioco teatrale diventa un’acrobazia tra endecasillabi e battute comiche, tra epica e prosa, gli oggetti vengono branditi come lance e spade, la storia si dipana attraverso misteri e scoperte, coinvolgendo e sfidando i due attori nell’interpretazione di vari personaggi".

Conclude Giampiero Pizzol: "Lo spettacolo è un’occasione per adulti e ragazzi di divertirsi insieme, immergendosi attraverso il linguaggio teatrale in uno dei miti cavallereschi più famosi della cultura europea".

Pizzol, attore e autore forlivese, laureato in filosofia estetica, dedica la sua attività artistica al teatro, presso l’Istituto Musicale e Teatrale (Imet) dell’Ateneo bolognese, spaziando dal cabaret di Zelig al dramma sacro, dalla prosa al cinema e alle fiabe per ragazzi, al suo attivo si contano oltre 30 pubblicazioni per compagnie caratterizzate da quella sua vena inconfondibile che unisce il comico al fantastico.

Quinto Cappelli