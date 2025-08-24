Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Cronaca
'Parsifal. Il cavaliere del Graal?'. Il testo di Pizzol in scena all'Arena
24 ago 2025
QUINTO CAPPELLI
Cronaca
Dopo l’anteprima di ieri al Meeting di Rimini, martedì alle 21 alla Rocca di Caterina sarà rappresentata la pièce prodotta dalla Compagnia Bella e tratta dal lavoro dell’autore forlivese.

Gli interpreti: da sinistra Stefano Farolfi ed Edoardo Liverani

Lo spettacolo ‘Parsifal. Il cavaliere del Graal?’, tratto liberamente dal poema cavalleresco di Giampiero Pizzol e interpretato da Edoardo Liverani e Stefano Farolfi, con la regia di Romeo Pizzol e presentato in anteprima ieri al Meeting di Rimini, debutterà in prima nazionale a Forlì presso l’Arena Rocca di Caterina martedì 26 alle 21.

L’opera, prodotta dalla Compagnia Bella, si avvale di luci e audio di Giampiero Bartolini-Officina Teatro. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso la Fabbrica delle Candele (ingresso 10 euro, info e prenotazioni: 338.5070079).

La storia di Parsifal si perde tra antiche leggende medievali, da Chretien de Troyes, Tomas Malory, Wolfram von Eschenbach a tanti altri anonimi narratori, fino ad arrivare alle opere di Wagner. Lo spettacolo è tratto da un testo in versi di Giampiero Pizzol, pubblicato da Itacalibri.

"Si tratta – spiega l’autore – di una pièce che mette in luce la potenza fantastica che una antica e romanzesca avventura imprime al mondo contemporaneo. Uno strano personaggio cieco irrompe in un grigio ufficio di provincia, trasformando con la forza dell’immaginazione e con la potenza delle parole l’ambiente circostante in campo di battaglia e l’ignaro funzionario in campione dell’ideale".

Aggiunge l’autore: "Così, l’antica e romanzesca vicenda di Parsifal, che da timido ragazzo di provincia diventa improvvisamente cavaliere, rivive in questo nuovo contesto. La scena si trasforma e, con una immaginazione donchisciottesca, assistiamo a duelli, amori, enigmi, incontri e cavalcate alla ricerca di quella felicità ideale che il Graal rappresenta". Il gioco teatrale diventa un’acrobazia tra endecasillabi e battute comiche, tra epica e prosa, gli oggetti vengono branditi come lance e spade, la storia si dipana attraverso misteri e scoperte, coinvolgendo e sfidando i due attori nell’interpretazione di vari personaggi".

Conclude Giampiero Pizzol: "Lo spettacolo è un’occasione per adulti e ragazzi di divertirsi insieme, immergendosi attraverso il linguaggio teatrale in uno dei miti cavallereschi più famosi della cultura europea".

Pizzol, attore e autore forlivese, laureato in filosofia estetica, dedica la sua attività artistica al teatro, presso l’Istituto Musicale e Teatrale (Imet) dell’Ateneo bolognese, spaziando dal cabaret di Zelig al dramma sacro, dalla prosa al cinema e alle fiabe per ragazzi, al suo attivo si contano oltre 30 pubblicazioni per compagnie caratterizzate da quella sua vena inconfondibile che unisce il comico al fantastico.

© Riproduzione riservata

