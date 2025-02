Partecipazione, secondo incontro di ‘Col.M.A.Te.’

Torna Col.M.A.Te. – Collettività, Memoria e Attivazione nei Territori post-disastro –, progetto a cura di Forlì Città Aperta con ActionAid. Domani il secondo incontro ‘Mappare la comunità - Ricordi di un territorio’ alle 15 al Circolo Asioli (corso Garibaldi 280). Il progetto, aperto a tutti, punta a far sì che "la comunità possa essere protagonista – scrivono gli organizzatori –, per creare insieme consapevolezza e restituire centralità al tema dei disastri e della giustizia ambientale a Forlì". Domani si vedranno le tavole della mostra-fumetto Storie di un’alluvione e si creerà una mappa di Forlì che raccolga vissuti; parteciperà lo psicologo Emanuele Antonietti. Poi aperitivo offerto (info via messaggio al 320.5674891 o comunicazione.fca@gmail.com).