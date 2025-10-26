Partigiani e Alleati: ecco il ricordo della Liberazione con l’Anpi

Anche quest’anno l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi), Comitato di Forlì-Cesena, insieme alla sezione predappiese, commemorerà il 28 ottobre 1944, quando partigiani e Alleati liberarono Predappio, capoluogo non solo della valle del Rabbi, ma soprattutto città natale di Benito Mussolini. "Quel giorno – spiega l’Anpi – fu scelto non a caso, ma rappresentava una nemesi della marcia su Roma, avvenuta 22 anni prima". Aggiungono i rappresentanti dell’Anpi provinciale, presieduta da Miro Gori: "Quest’anno faremo la commemorazione con uno sguardo a un altro paese, la Grecia. Perché i fascisti pensarono bene di presentare un ultimatum al nostro vicino, nell’anniversario della marcia su Roma, il 28 ottobre. La risposta dei greci fu chiarissima: ‘Oxi’, che vuol dire ‘no’. Mussolini pensò bene di rispondere con uno spaccheremo le reni alla Grecia, che finì con una sconfitta bruciante, che senza l’intervento nazista si sarebbe trasformata in una ennesima Caporetto".

Conclude l’Anpi: "Per ricordare il coraggio del popolo greco, che in divisa contribuì a liberare Predappio, faremo una cena greca, martedì 28 ottobre alle ore 19.30, presso il Circolo Arci di Predappio, in via Gramsci 7. Con noi ci sarà Panagiota Mitsea, presidente del Peaea, Unione nazionale panellenica dei combattenti della resistenza e dell’esercito democratico greco, a celebrare un gemellaggio antifascista".

Quinto Cappelli