Partita a bocce antifascista 100 anni dopo

di Quinto Cappelli

Il 15 aprile 1923 l’amministrazione di maggioranza repubblicana del Comune di Fiumana, guidata dal sindaco Giuseppe Valpiani, chiuse il Comune e andò a giocare a bocce per non omaggiare il presidente del Consiglio Benito Mussolini, in visita ai suoi luoghi natali. "L’affronto – spiega lo storico locale Mario Proli – fu veramente oltraggioso, tanto che costò caro alla giunta repubblicana e al Comune di Fiumana che venne immediatamente commissariato dal prefetto di Forlì su ordine del duce, per poi essere incorporato nel comune di Predappio Nuova (insieme all’attuale Predappio Alta) la cui prima pietra fu posta il 30 agosto 1925". La rievocazione avverrà domani alle 9 nel giardino antistante la scuola d’infanzia Pettirosso di Fiumana, coinvolgendo sindaci e amministratori pubblici locali. Non mancherà il giusto "contorno di merenda e Sangiovese".

Il regime fascista si delineò in tutta la sua violenza dopo l’omicidio Matteotti nel 1924, ma già negli anni precedenti aveva anticipato i soprusi. La repressione dell’antifascismo andava ben oltre i cosiddetti ‘rossi’. Commenta lo storico Proli: "Quelli furono mesi molto duri a Forlì e nel territorio, contrassegnati da violenza con lo squadrismo romagnolo, che, dopo aver affrontato le organizzazioni comuniste e socialiste, avrebbe lanciato un’offensiva diretta al mondo repubblicano". Nel diario del funzionario della prefettura di allora, Dario Ercolani, è immortalato questo gesto di ‘antifascismo istituzionale’: "Per motivi politici ebbi l’incarico di eseguire un’ispezione straordinaria a Fiumana, distante solo 5 km da Predappio, che aspirava all’ampliamento per motivi di orgoglio, quale patria del Duce. Questi, tra l’altro, aveva ricevuto un affronto dall’Amministrazione repubblicana di Fiumana che, in occasione di una visita del Duce stesso, si eclissò dalla residenza (comunale) preferendo darsi al giuoco delle bocce e delle carte, con contorno di merenda e sangiovese per motivi di antipatia personali e politici".

Spiegano gli organizzatori: "Vogliamo ricordare questo anniversario, perché il pericolo che democrazie deboli portino alle dittature non è scomparso e il patto antifascista che ha originato la Repubblica e la Costituzione va continuamente rinnovato". L’iniziativa, organizzata da Articolo 3 e Associazione Pietre Resistenti, ha raccolto l’adesione di Legacoop Romagna, Arci, Anpi, Cgil, Associazione Mazziniana Italiana, Fiap e il patrocinio del Comune di Predappio.