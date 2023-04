Partita a bocce antifascista a Predappio

Forlì, 15 aprile 2023 – Favorita dalla bella giornata di sole primaverile, si è svolta in un clima di festa politico-sportiva la rievocazione della partita a ‘bocce rosse’, come quella che avvenne un secolo fa, esattamente il 15 aprile 1923, quando la giunta e il sindaco di Fiumana – repubblicani – chiusero il municipio e andarono a giocare a bocce, per non ricevere il presidente del Consiglio Benito Mussolini. Il gesto, ricordato nel diario di un funzionario della Prefettura di Forlì, Dario Ercolani, costò caro al Comune di Fiumana che venne commissariato dal prefetto per poi essere incorporato nel comune di Predappio Nuova, paese natale del duce.

La manifestazione, organizzata dal Coordinamento delle ‘pietre resistenti’ (in collaborazione con Legacoop Romagna, Arci, Anpi, Cgil, Associazione Mazziniana Italiana, Fiap e il patrocinio del Comune di Predappio) si è svolta nel giardino della scuola dell’infanzia Pettirosso, davanti al vecchio municipio, con tanto di ‘bocciodromo’ per la sfida fra sindaci e amministratori, con molti cittadini e curiosi che si sono assiepati attorno all’improvvisato campo di bocce colorate.

Dopo l’introduzione di Elisa Fucci, responsabile del Coordinamento ‘pietre resistenti’, che ha letto anche il pezzo del diario storico di Ercolani, e i saluti del sindaco di Predappio Roberto Canali, è intervenuto il presidente provinciale dell’Anpi, Miro Gori: "La riscoperta dei fatti di Fiumana – ha sottolineato Gori – non è solo un’importante pagina di storia locale e del fascismo, ma anche un esempio del carattere dei romagnoli: l’essere beffardi. Infatti, chiudere il comune in faccia al capo del fascismo, come fecero allora gli amministratori repubblicani di Fiumana, fu una beffa di una potenza politica eccezionale. È un pezzo di opposizione al fascismo molto importante, che caratterizza la contrarietà popolare dei romagnoli al fascismo". Interventi anche di Maria Giorgini, segretaria forlivese della Cgil, e Frida Forlivesi, presidente dell’Arci.

Alla fine della mattinata non poteva mancare la ‘merenda con sangiovese’, di cui resta traccia negli scritti dell’epoca. Per l’occasione l’illustratrice Gilda Cesari di Ferrara ha realizzato un murales che richiama il motivo del campo di papaveri ed è posizionato tra la via Primo Bravetti, partigiano del luogo morto nel 1944, e la scuola d’infanzia Pettirosso, scenari che hanno fatto da sfondo alla manifestazione. L’opera ricorda il sacrificio degli uomini e delle donne della Resistenza per garantire ai bambini di oggi un futuro di libertà.

"L’iniziativa – commenta la sindaca di Bertinoro Allegni – è un bel modo divertente per far conoscere un pezzo della nostra storia". Concludono gli organizzatori nel distribuire merenda e sangiovese: "Oltre alle bocce, anche un bel bicchiere di ‘rosso’ è servito a ricordare meglio il periodo nel quale i fiumanesi, oltre a perdere la libertà, come tutti gli altri italiani, persero anche l’istituzione comunale".