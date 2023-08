Partita del cuore per la Romagna

"Ero presente martedì al Trofeo Berlusconi, una serata davvero emozionante, soprattutto per noi di Forza Italia. La serata ha avuto però anche la nobile finalità di aiutare i territori colpiti dall’alluvione per la mia amata Regione, l’Emilia-Romagna". Sono le parole di Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice azzurra per l’Emilia-Romagna.

Milan e Monza hanno infatti indossato divise speciali, messe all’asta sul sito matchwornshirt.com. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà ad un altro progetto di riqualificazione emergenziale nell’Emilia-Romagna.

"Una serata nel segno dello spirito di solidarietà tipico del Presidente Berlusconi – sottolinea Tassinari – che all’indomani dell’alluvione aveva espresso la sua sentita vicinanza a popolazioni e territori colpiti, spronando noi ed il governo a fare tutto il possibile progettando già la ricostruzione futura".

Seondo la deputata azzurra romagnola "il modello di messa in sicurezza dei territori e di ricostruzione da replicare è quello dei governi Berlusconi, che prevede l’erogazione di aiuti e l’utilizzo di fondi nelle fasi successive per far ripartire famiglie ed imprese del territorio. Parallelamente vanno attivate tutte quelle agevolazioni fiscali per i cittadini colpiti sul modello degli interventi fatti dopo il terremoto de L’Aquila. Con questo Govenno di Centrodestra stiamo percorrendo la strada giusta".