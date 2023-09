Partita in equilibrio. Gasperini in vantaggio su Gessica Allegni

A una settimana dalla conclusione delle votazioni nei 27 circoli del Pd, Alessandro Gasperini ha un vantaggio – parziale – di 23 delegati contro i 18 di Gessica Allegni. Ancora 14 circoli devono votare il successore del segretario territoriale uscente Daniele Valbonesi. Possono votare i soli iscritti al Partito Democratico. Fino ad ora la sindaca di Bertinoro ha prevalso nei circoli del Ronco, Resistenza e VecchiazzanoSan Lorenzo in Noceto. Il 34enne ingegnere ha invece avuto la meglio nei circoli di Rocca San Casciano, Ospedaletto (casa sua, visto che è coordinatore del quartiere Pianta-Ospedaletto-Coriano), Portico, Premilcuore e Ca’ Ossi. Hanno già espresso la loro preferenza anche i circoli di Castrocaro e Meldola dove si è registrato il pareggio.

I delegati vengono assegnati in base al numero di iscritti e, quindi, i circoli più numerosi peseranno di più nell’assemblea che dovrà determinare il nuovo segretario territoriale del Forlivese alla fine di questo mese. I circoli di Forlì dovranno anche esprimere i delegati per l’assemblea cittadina tra i quali sarà poi scelto il nuovo segretario di Forlì. Per numero di iscritti, i circoli rimanenti possono ancora ampiamente ribaltare la situazione e così la corsa tra Gasperini e la Allegni è ancora tutta da definire. Non appena insediato, il nuovo segretario dovrà mettere subito mano alla definizione delle candidature e delle eventuali alleanze in vista di giugno 2014, quando si voterà per le amministrative.

ma. bo.