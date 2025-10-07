Partite Iva, una fuga di massa. Crollo di commercianti e artigiani

La provincia di Forlì-Cesena rappresenta l’emblema della crisi delle partite Iva, con un calo del 20,8%: sono scese infatti, da 32.844 a 27.125, con il settore artigianale che ha subito il colpo più duro, passando da 17385 a 13.6467 nel periodo dal 2015 al 2024.

Un’indagine approfondita della Cisl Romagna sui dati Inps delle partite Iva in Emilia-Romagna rivela ovunque un quadro allarmante: una drastica contrazione di 56.968 partite Iva, con un calo del 16,8%, che colpisce in particolare artigiani e commercianti, è un fenomeno che riflette una profonda trasformazione economica e sociale. Nel 2015, la nostra regione contava una media annuale di 339.438 partite Iva, scese a 282.470 nel 2024. Il calo ha interessato in modo significativo sia gli artigiani, passati da 173.029 a 135.235, sia i commercianti, scesi da 166.409 a 147.235. La provincia di Rimini, invece, ha perso il 16%, con un calo simile nella provincia di Ravenna (-16,5%).

"I dati ci invitano a riflettere su una trasformazione profonda del lavoro autonomo – afferma Federica Ricci, segretaria regionale Felsa Cisl –. La riduzione racconta di un tessuto produttivo che cambia e che richiede politiche nuove per accompagnare questa evoluzione, anche perché dietro a questi numeri ci sono persone che spesso operano in solitudine, senza reti di sostegno e con un livello di protezione sociale ancora troppo fragile. L’economia evolve, nascono nuove professioni, si moltiplicano attività legate al digitale e cresce la mobilità tra lavoro dipendente e autonomo e la vera sfida è non lasciare nessuno solo, garantendo rappresentanza e tutele a chi sceglie di intraprendere la strada dell’autonomia".

Ricci spiega che con l’associazione ‘Vivace Cisl’ il punto centrale sia la rappresentanza per fare in modo che i bisogni trovino spazio nei tavoli istituzionali, nei percorsi di welfare e nelle politiche attive. "Non si tratta di difendere un modello del passato – prosegue –, ma di accompagnare la trasformazione, rafforzando le tutele e riconoscendo pienamente il valore sociale ed economico di chi lavora in proprio". Iscro (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa), per esempio, intende dare un primo segnale di sostegno al reddito in caso di crisi per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps. "Una misura che va resa più semplice ed efficace – conclude –, ma che ha aperto la strada a un nuovo modo di guardare al lavoro autonomo. Su questa linea si inserisce la proposta di legge elaborata in sede Cnel, a cui abbiamo contribuito e che porta con sé innovazioni concrete su congedi, maternità e welfare".

g. b.