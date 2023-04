Partiti i lavori di manutenzione sulla Sp 127 SpinelloCivorio

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria per la pavimentazione della strada provinciale 127 SpinelloCivorio. "Si tratta di lavori attesi da decenni – precisa il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, anche nella sua veste di consigliere provinciale delegato alle infrastrutture viarie del Forlivese –, con un ulteriore intervento il prossimo anno. Lavori che non risolveranno tutti i problemi, ma che miglioreranno le condizioni di una strada che serve una vallata spesso dimenticata e che invece ha bisogno dei servizi essenziali come quelli infrastrutturali. Si tratta della vallata del Borello, tra quelle del Savio e del Bidente, dove insistono i confini dei 4 Comuni di Sarsina, Santa Sofia, Bagno di Romagna e Civitella. Continuano inoltre i lavori di messa in sicurezza della frana (nella foto) dal km 0+900 al km 1+000".

Siamo appunto nella terra dei ‘quattro confini’, ribattezzata così perché in poche centinaia di metri Civorio, nel territorio comunale di Civitella, tocca anche quelli degli altri tre paesi citati; la posta, ad esempio, viene consegnata da quattro diversi postini. Ambienti di alta collina caratterizzati da terreni da sempre instabili, con agricoltori e allevatori che continuano a resistere nonostante le difficoltà, i collegamenti telefonici carenti e la mancanza di manutenzione costante. Sono 30 i residenti, ma si arriva a 90 con quelli delle case vicine situate negli altri comuni.

Una comunità solidale, spesso colpita da frane e nevicate eccezionali, zona però sempre più meta di turisti che apprezzano i silenzi, le acque limpide del Borello con la rinomata cascata di Civorio e la cura del territorio a opera dei bravi volontari della Pro loco.

o. b.