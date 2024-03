Pasqua a Gerusalemme: "C’è un muro tra i due popoli. I cristiani possono dialogare"

L’attacco armato di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 ha segnato il punto di non ritorno verso una guerra che ogni giorno diventa sempre più feroce. Marinella Bandini, forlivese di 45 anni, ha lavorato come giornalista a Roma e da qualche anno presta servizio alla Custodia di Terra Santa a Gerusalemme.

Cosa l’ha spinta a partire?

"Sono arrivata a Gerusalemme a novembre 2021. Un amico di vecchia data, che abitava già qui da tempo, mi ha informato che la Custodia di Terra Santa stava cercando una figura che parlasse italiano e si occupasse della comunicazione. In particolare, mi dedico al sito web e ai social dell’Ordine. Ho colto questa opportunità per fare un’esperienza non solo professionale ma anche umana".

Di cosa si occupa la Custodia di Terra Santa?

"L’ordine dei frati francescani si occupa di preservare i 55 luoghi santificati dalla presenza di Gesù che si trovano negli attuali confini di Israele, Palestina e Giordania. I padri hanno il compito di animare le celebrazioni e mantenere le strutture. Inoltre, accolgono da secoli i pellegrini che giungono in Terra Santa. L’Ordine, in questi territori, gestisce anche diverse scuole dove studiano circa 10mila alunni".

Com’è cambiata la sua vita dopo il trasferimento?

"L’ambiente lavorativo è stato accogliente: la Custodia è composta da circa 300 frati che provengono da tutto il mondo, quindi l’esperienza è stata fin da subito stimolante. Allo stesso tempo però approcciarsi ai costumi e alle consuetudini locali mi è costata molta fatica. Ci ho messo un anno ad ambientarmi".

Perché?

"La lingua è stata un grande ostacolo: si parla principalmente ebraico e arabo mentre l’inglese, per quanto sia parlato dai più, resta comunque una seconda lingua con cui a volte diventa difficile comunicare. Inoltre, la cultura è totalmente diversa dalla nostra: ho passato mesi a crucciarmi sulle piccole e grandi contraddizioni del Paese".

Tipo quali?

"Ad esempio, la mancanza di mezzi di trasporto pubblici a partire dal venerdì fino al sabato. Oppure, banalmente, le etichette dei cibi al supermercato solo in lingua ebraica non mi permettevano di capire cosa stessi acquistando. Anche nell’architettura prevalgono grandi strutture cubiche".

In quanto cristiana, quindi parte di una minoranza religiosa, si è mai sentita discriminata?

"La religione è vissuta in modo molto identitario. Per una donna la cosa più importante qui è essere sposata e avere dei figli. Ti fanno spesso sentire straniero ma paradossalmente con la guerra il cristiano ora è una parte neutra che riesce a dialogare con arabi ed ebrei senza che questi si sentano giudicati".

Con l’inasprirsi del conflitto è cambiata la quotidianità a Gerusalemme?

"Il 7 ottobre abbiamo capito subito che la situazione era grave. Il primo mese suonava spesso l’allarme antimissili. Nelle prime settimane, Gerusalemme sembrava una ‘città-fantasma’ poi piano piano è ripresa una vita normale. Ma si è creato un muro invisibile tra i due popoli. Le conseguenze del conflitto sono state pesantissime, non solo in termini di perdita di vite umane ma anche per la mancanza di pellegrini che portavano risorse all’economia locale".