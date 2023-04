Pasqua a S. Sofia tra luna park e l’attesa Fiera

Entrano nel vivo le festività pasquali a Santa Sofia. Il Venerdì Santo sarà all’insegna di un momento religioso molto sentito e partecipato con la processione che partirà alle 20,30 dalla chiesa del SS. Crocifisso per poi tornarvi dopo il tradizionale ‘Giro dei Tre Ponti’ con le preghiere dei fedeli intervallate dalle note della Banda Roveroni e al lume delle torce. Terminato il rito religioso arriva il momento di ammirare le vetrine dei negozi e delle botteghe tirate a lucido e che partecipano al concorso ‘La vetrina più bella di Pasqua’ organizzato dalla Pro loco. In piazza Matteotti si potrà esprimere il proprio voto compilando l’apposito modulo. Fino a Pasquetta nel piazzale Karl Marx funzionerà il Luna Park che attira tanti bambini, ragazzi ed adulti.

"Il clou del lungo fine settimana sarà invece la Fiera del Lunedì dell’Angelo – precisano le assessore al turismo Ilaria Marianini e alle attività produttive Isabel Guidi – che abbiamo voluto qualificare già da alcuni anni l’antico appuntamento. Con nuove proposte. Nel centro di Santa Sofia, protagonisti saranno infatti la grande fiera con oltre 100 ambulanti. Tornano in piazza Garibaldi anche i produttori legati a Slow Food che presenteranno piatti street food come le crocchette di baccalà scottadito (Osteria La Campanara); bombette pugliesi (Quelli della bombetta di Alberobello); lampredotto e trippa, peposo e pappa al pomodoro (Angelo Cai di Firenze); ciavar e svizzera di bovina romagnola (Azienda agricola Martini di Galeata). In via Pisacane e piazza Mortani – concludono – mercatino dei prodotti tipici gastronomici, dell’artigianato artistico e del riuso oltre alla rassegna ‘Fattoria degli animali’ proposta da Campagna Amica della Coldiretti e dall’Associazione Regionale Allevatori".

Nel Levante e nel Ponente del paese si esibiranno la Banda Roveroni e la band Brass to House, mentre osterie, ristoranti e locali proporranno primi piatti a base in particolare di stridoli e prugnoli, ricotte, raviggiolo, torelli alla lastra insieme alla dolce panina e al bracciatello. A Ridracoli entrerà in funzione la navetta per raggiungere la diga e saranno a disposizione dei visitatori le gite in battello elettrico sul lago colmo d’acqua, Idro l’ecomuseo delle acque, la visita ai cunicoli della diga sabato 8 aprile alle 14,30 e tra le novità domenica 9 l’esperienza di Forest Bathing, nei pressi della Foresta della Lama, uscita che sarà effettuata da un conduttore di immersione in foresta iscritto al registro della rete Terapie Forestali in Foreste Italiane. Ritrovo ore 9.30 presso biglietteria diga di Ridracoli. È richiesto un abbigliamento adatto. Tariffa unica 15 euro. La quota comprende l’ingresso alla diga, esperienza guidata di immersione in foresta, transfert con battello fino alla zattera del Comignolo e rientro. Posti limitati. Info e prenotazioni: 0543.917912.

Oscar Bandini