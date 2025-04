Pasqua, confermato il Palio dell’Uovo

Le incerte previsioni meteo tengono con fiato sospeso la realizzazione della Sagra e Palio dell’Uovo di Tredozio, in programma per Pasqua e Pasquetta, col rischio di essere smembrata in due date. Commenta a questo proposito il presidente della Pro loco, Matteo Bendoni: "Il programma della Sagra dell’Uovo per ora resta invariato per il pomeriggio di Pasqua, con previsioni meteo abbastanza variabili o tendenti al bello, mentre resta incerto il programma del pomeriggio di Pasquetta con la sfilata dei rioni e la disputa del Palio maschile ".

Una decisione definitiva sarà presa "d’accordo coi rioni e la Pro loco o il pomeriggio-sera di Pasqua o la mattina di Pasquetta, comunicando la decisione via social" (info: 333.7273495). Se il Palio dell’Uovo dovesse essere rinviato a causa del maltempo, verrebbe disputato il 25 aprile. La manifestazione, che quest’anno ha raggiunto la 59esima edizione, è organizzata da Comune, Pro loco e Comitato dei quattro rioni Borgo, Casone, Nuovo e Piazza, e si svolgerà nel campo sportivo del paese, mentre le gare sulle sponde del vicino fiume Tramazzo. Il programma del pomeriggio della domenica di Pasqua per la Sagra dell’Uovo si aprirà alle 15 con food truck, stand gastronomico, a cura della Pro loco con piadina, bartolaccio e giochi col pubblico. Seguiranno il 24esimo Campionato delle sfogline, il 52esimo Campionato nazionale mangiatori di uova sode (il cui record è detenuto dal ruspista tredoziese Fausto Ricci che alcuni anni fa ingoiò 22 uova sode in soli tre minuti), Maxi battitura di uova sode e pesca nell’uovo con ricchi premi. Alle 16.30 prenderà il via la 17esima edizione del Palio dell’Uovo femminile sulle sponde del fiume Tramazzo, disputato dalle quattro squadre di ragazze dei rioni nelle gare di: battaglia delle uova, uovo nel pagliaio, tiro alla fune e uovo al bersaglio. L’Aperipalio chiuderà la manifestazione di Pasqua.

Il programma di Pasquetta aprirà le manifestazioni alle 12, con food truck e stand gastronomico, a cura della Pro loco con piadina, bartolaccio, polenta e tagliatelle al ragù. Alle 14.30 sfilata nel centro storico dei carri allegorici dei quattro rioni: Borgo (colore rosso ), Nuovo (bianco), Piazza (verde) e Casone (blu), con 70-100 personaggi in costume per ogni rione. Alle 15.30 trasferimento lungo le rive del fiume per le gare di: battaglia delle uova, uovo nel pagliaio, tiro alla fune e uovo al bersaglio. Al termine 40esima Disfida dell’Uovo tra i comuni gemellati di Arcevia (Ancona) e Tredozio. Durante i due giorni saranno aperte mostre fotografiche, bancarelle e intrattenimento musicale.

Quinto Cappelli