Pasqua, scatta il Triduo. Domani Via Crucis

Anche le chiese forlivesi si apprestano a celebrare la Settimana Santa, iniziata con la Domenica delle Palme, e il vescovo, monsignor Livio Corazza, presiederà in Cattedrale i riti del triduo pasquale. Si inizia oggi, Giovedì Santo. Dopo la messa crismale stamattina alle 10, alla sera quella in Coena Domini, che il vescovo celebrerà in Cattedrale alle 20.30 con il ricordo dell’istituzione dell’eucarestia e del sacerdozio e il rito della lavanda dei piedi. Dopo la messa viene ‘spogliato’ l’altare maggiore, l’eucarestia viene tolta del tabernacolo e posta nel ‘sepolcro’, un altare provvisorio adornato di fiori e luci, che ricorda il sepolcro di Gesù, davanti al quale le persone si fermano in preghiera durante il triduo. Al termine della messa la preghiera continuerà in Cattedrale con l’adorazione eucaristica fino alle 23.

Domani, Venerdì Santo, è il giorno dedicato alla celebrazione della passione e della morte di Cristo e alla preghiera della Via Crucis. Il vescovo presiederà alle 18 la liturgia della croce in Cattedrale e la Via Crucis cittadina che partirà alle 21 dalla chiesa della Santissima Trinità per concludere in Cattedrale. Seguirà l’adorazione della croce fino alle 23.