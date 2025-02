Pasquelle, il censimento sul tavolo della Allegni

Passi in avanti per il progetto di valorizzazione e censimento delle Pasquelle, giunto sul tavolo dell’assessora alla cultura della Regione Gessica Allegni, già sindaca di Bertinoro. "L’obiettivo è realizzare un censimento regionale delle Pasquelle – precisa l’ideatore Francesco Samorani assessore al turismo di Civitella – in modo da catalogare e conservare queste pratiche, garantendo che possano essere trasmesse alle future generazioni, offrendo anche nuove opportunità per lo sviluppo turistico e culturale del territorio".

Il progetto ha subito visto l’adesione dell’Anci Emilia Romagna e dei Comuni di Civitella, Galeata, Santa Sofia, Meldola, Predappio, Forlimpopoli, Forlì, Premilcuore, Castrocaro, Cesena e Sarsina. L’area di ricerca fa riferimento al censimento dei gruppi storici e degli eventi legati ad essi, in particolare: composizione del gruppo, storia, strumenti utilizzati, stornelli ricorrenti e caratterizzanti di ogni singolo gruppo; corsi musicali sugli stornelli: masterclass musicali, concerti, eventi educativi o performativi legati alla tradizione degli stornelli; eventi culturali: convegni, mostre, attività di formazione ed eventi che ripercorrono la storia di questa antica tradizione.

"Lo strumento di rilevazione utile a questo scopo potrebbe essere la creazione di una mappa interattiva regionale – aggiunge Samorani – in cui i partecipanti possano aggiungere eventi in autonomia e la raccolta dei dati dovrebbe risultare molto semplice da compilare e contenere le informazioni essenziali quali i dati di contatto e il programma dettagliato delle tappe previste da ogni singolo gruppo il 5 e 6 gennaio. Per consolidare e sostenere il progetto si potrebbero prevedere le seguenti azioni: contributi ai Comuni per le proprie scuole di musica in modo che possano organizzare corsi e approfondimenti musicali sul tema; contributi ad associazioni disponibili ad organizzare convegni, mostre, eventi o laboratori per tutte le fasce d’età; diffusione dei risultati: si potrebbe prevedere un report finale o una pubblicazione che renda noto il censimento, con la possibilità di valorizzare la tradizione degli stornelli attraverso convegni o mostre fotografiche e coinvolgimento della comunità: si potrebbe inoltre – conclude – promuovere il progetto tramite social media, pubblicazioni locali e collaborazioni con videomaker per avere foto e video delle giornate della Pasquella oltre all’aggiornamento della mappa interattiva".

Che l’argomento sia di interesse lo dimostra anche il recentissimo incontro alla Biblioteca Malatestiana di Cesena dal titolo ‘Le Pasquelle in Romagna. Dietro le quinte di una ricerca sul campo’ alla presenza dei massimi esperti romagnoli di questa tradizione secolare che sta vivendo una nuova stagione di successo.

Oscar Bandini