Passa il Giro, tre ore di chiusure

È il giorno del passaggio del Giro d’Italia a Forlì. La 13esima tappa da Riccione a Cento, lunga 179 chilometri, attraverserà infatti la città tra le 14.30 e le 14.40, con sospensione del traffico dalle 12 alle 15, dato che il transito dei ciclisti sarà preceduto di circa un’ora e trenta dal passaggio dei mezzi pubblicitari, previsto intorno alle 13.10 circa. Il percorso di gara prevede l’ingresso da Forlimpopoli lungo la via Emilia per poi attraversare viale Roma, piazzale della Vittoria lato stazione (sarà libero quello dai giardini pubblici), viale Matteotti, viale Vittorio Veneto, via Pelacano, via Isonzo, piazzale Schiavonia e viale Bologna, con i corridori che proseguiranno poi in direzione Faenza.

Dalle 12 alle 15 sarà chiuso anche lo svincolo 9 su viale Roma da entrambe le direzioni e dalle 12 alle 15.30 la carreggiata verso Faenza, con l’uscita obbligatoria a San Benedetto. Per raggiungere Faenza si dovrà percorrere via Gorizia e la Lughese. Allo stesso orario sarà chiuso lo svincolo del quartiere Cava in ingresso verso Faenza provenendo da via Padulli. Per quanto riguarda le scuole, dalle 12 chiusura di piazzale della Vittoria; l’organizzazione invita a raggiungere i plessi unicamente da viale della Libertà accedendo da via Colombo, via Andrea Costa e via Marconi. Per la scuola di via della Grata, ci sarà invece l’accesso da viale Italia.

g. b.