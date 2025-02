Passeggeri: 87mila in meno del previsto

L’allarme lanciato dai sindacati a fine novembre 2024 trova conferma nei numeri. L’aeroporto Ridolfi di Forlì ha chiuso lo scorso anno con 133.110 passeggeri, a fronte di una previsione di 220mila. Da pochi giorni sono infatti disponibili sul sito di Assaeroporti i dati di dicembre, che chiudono il cerchio. La differenza tra le previsioni e i numeri certificati è pari 86.890 passeggeri. Insomma, sarebbe come iniziare il campionato con la prospettiva della Champions League e finire in zona Europa League.

I mesi migliori sono stati quelli estivi. La migliore performance il Ridolfi l’ha registrata in agosto, con 18.696 passeggeri, con luglio a 17.244, settembre a 17.360 e giugno a 13.116. Il mese peggiore in assoluto è stato gennaio 2024, quando i passeggeri transitati dallo scalo cittadino sono stati 6.713. Stando al sito internet dell’aeroporto le destinazioni disponibili sono Lampedusa, Catania, Palermo, Trapani e Katowice (non viene caricata la pagina per Atene).

Forlì Airport ha circa 50 dipendenti (dato diffuso dai sindacati nel novembre dello scorso anno). "Con i numeri che hanno gli scali emiliano romagnoli – dichiararono i sindacati –, con Rimini che fa volare 200.000 passeggeri, Forlì 130.000, di Parma non ne parliamo neanche, se non si attivano politiche di promozione di questi aeroporti minori, il futuro potrebbe essere incerto".

Il futuro "incerto" per Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti riguarda proprio i lavoratori, perché con numeri così bassi si teme un ridimensionamento degli addetti. Si attende però anche l’azione della Regione, come promesso dal nuovo governatore Michele de Pascale. Ovviamente, nell’immediato, non ci si aspetta che gennaio 2025 possa collezionare numeri sensibilmente diversi rispetto all’analogo mese del 2024. Da valutare se i dati dell’anno scorso avranno effetti sull’attività di F.A. srl, gestore dell’aeroporto cittadino.