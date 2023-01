Passeggeri, lo scalo in crescita: +181% nei primi 10 mesi del 2022

Il 2022 ha segnato una ripresa del trasporto aereo. E anche il Ridolfi è stato di nuovo fra i protagonisti, come indicano i dati raccolti da Assaeroporti. In Emilia-Romagna il sistema aeroportuale ha mostrato un ottimo andamento in termini di voli (+71,4%) e passeggeri (+135,5%). Meno intenso ma, comunque molto positivo l’aumento della movimentazione delle merci (+12,3%).

Lo scalo di Forlì ha fatto registrare per i primi 10 mesi del 2022 oltre 73.700 passeggeri (+181,4% sul 2021, poi ha chiuso i 12 mesi attorno a quota 90 mila) e oltre 1.600 voli effettuati. Al momento, come l’anno passato, non risultano transiti di merci. I passeggeri internazionali sono aumentati molto di più di quelli nazionali che, tuttavia, rimangono la maggior parte dei viaggiatori registrati. All’interno dei viaggiatori internazionali, si segnala la performance di quelli di pertinenza della Unione europea, cresciuti di oltre 6 volte.

In Emilia-Romagna la parte del leone ovviamente la recita il Marconi di Bologna, che com’era logico aspettarsi ha visto numeri molto più alti rispetto a quanto registrato nel corso dei primi 10 mesi del 2021 (+136,7%). La forte ripresa del 2022 ha interessato sia i viaggiatori internazionali (+186,2%), sia quelli internazionali (+60,6%).

L’aeroporto Verdi di Parma, nel periodo gennaio-ottobre 2022, ha fatto registrare un aumento dei passeggeri transitati del 15,4%, dato che segue il totale recupero dei valori pre-Covid già messo a segno nel 2021, col totale dei passeggeri che ha superato quota 98.200.

Infine, boom per l’aeroporto Fellini di Rimini, con un balzo di quasi il 211% rispetto all’omologo periodo del 2021 (che segue quello del 32,8% dell’anno passato); ciò porta il totale dei passeggeri transitati a sfiorare quota 205mila. La maggior parte dei passeggeri dello scalo situato nella riviera romagnola è di tipo internazionale e ha riscontrato il più forte incremento nel periodo considerato (+329,9%).