Passeggiata al Monte della Birra

È stata rinviata la passeggiata inaugurale del sentiero Sabbatani, nuovo percorso di trekking nei pressi di Sadurano, messo a punto dall’associazione Amici di don Dario in collaborazione con la sezione Cai di Forlì. Un percorso ad anello con partenza dal borgo e approdo alla chiesa di San Cristoforo. A causa delle piogge dei giorni scorsi, però, parte del tracciato è impraticabile. È stata così confermata la passeggiata in programma domani ma con un differente itinerario, da Sadurano al Monte della Birra e ritorno. Il ritrovo è fissato per 8.30, la partenza mezz’ora più tardi. Al rientro sarà possibile rifocillarsi al Circolo Acli don Dario Ciani ‘Il grottino’, che per tutto il periodo primaverile ed estivo sarà aperto al pubblico ogni sabato e domenica.

Il sentiero Sabbatani, che va ad aggiungersi ai sentieri dedicati a don Dario e a Domenico Settanni, verrà inaugurato più avanti, quando il tracciato sarà nuovamente percorribile. Sviluppato su un itinerario misto sterrato – asfalto di circa 6.5 chilometri con 500 metri di dislivello, il nuovo sentiero si inerpica verso la cima del colle, per costeggiare il lago Favole e percorrere la suggestiva zona ‘selvaggia’ del Fosso di Favole e, dopo un tratto pianeggiante e una salita ‘decisa’ raggiunge la chiesa di San Cristoforo: una scarpinata che mediamente si porta a termine in tre ore.