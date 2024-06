Passeggiata, aperitivo e sguardo al cielo stellato

L’Associazione Strada dei vini e dei sapori dei colli di Forlì-Cesena ha organizzato per venerdì 14 giugno un passeggiata-aperitivo con visita all’osservatorio astronomico a Monte Maggiore di Predappio. Info e prenotazioni entro il 12 giugno: Maria Sofia Celli 392.6938312, anche whatsapp o info.fsv@gmail.com. Il programma prevede: ore 18.30 ritrovo presso azienda agricola Gli Ulivi di via Monte Maggiore 3; ore 20.30 rientro dalla passeggiata in azienda e aperitivo con degustazione, a seguire visione stelle all’osservatorio astronomico. Distanza: circa 5 km, dislivello: 150 metri, durata 2 ore; difficoltà: facile. Costo 20 euro, compresa la guida ambientale escursionistica, la visita alla cantina, aperitivo e degustazione e osservatorio astronomico.

