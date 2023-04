Passeggiata con raccolta rifiuti nella natura dello Spinadello

Continuano le azioni di cura e valorizzazione dei meandri del fiume Ronco in capo all’ex acquedotto Spinadello. Domani il centro visite di Spinadello apre le sue porte al pubblico per una mattinata all’insegna della natura e della cura dei beni comuni. A partire dalle ore 10,30 sarà, infatti, possibile partecipare a una breve camminata in compagnia dei promotori del progetto, dedicata anche alla rimozione di rifiuti abbandonati o trasportati accidentalmente nei sentieri che si snodano lungo il fiume e il canale Ausa.

"Dal 2016 a questa parte – raccontano i promotori dell’iniziativa – sono state fatte periodicamente sessioni partecipate di pulizia dell’area e degli argini fluviali, che negli anni hanno portato alla rimozione di oggetti anche piuttosto ingombranti o pericolosi. L’attenzione e la consapevolezza dei fruitori del fiume è andata negli anni crescendo, nonostante ciò è sempre necessario cercare di prevenire che rifiuti e materiali plastici di vario tipo raggiungano il Ronco o vadano ad accumularsi nelle zone meno in vista dei percorsi, anche a seguito di giornate di forte vento come quelle dei giorni scorsi".

La partecipazione alla mattinata è libera e non servono prenotazioni, sarà possibile inoltre visitare la centrale di sollevamento Spinadello dalle ore 10 alle 15 (info 328.9582919). Sempre domani, in orario serale, è in previsione una suggestiva passeggiata al chiaro di luna in compagnia delle guida ambientale escursionistica Marco Clarici (Boschi Romagnoli) alla scoperta di alcuni degli ambienti più caratteristici dell’area. La passeggiata, medio-facile, ha una una lunghezza di circa 7,5 km e inizia alle 20.45 (premotazioni 340.3024909).

Matteo Bondi