Passeggiata ecologica di Alea: "Raccolti 13mila mozziconi in centro. In arrivo contenitori dedicati"

Ben 13mila mozziconi di sigaretta sono il bottino di una sola mattinata di ’plogging’ in centro storico, ma sono anche la misura dell’inciviltà delle persone che, incuranti di viverci in quella stessa città, usano piazze e strade come un enorme posacenere. L’enorme quantità di resti di sigarette è il risultato della camminata ecologica organizzata da Alea Ambiente che ha visto la partecipazione di un centinaio di cittadini tra studenti, famiglie e volontari impegnati a ripulire le strade e le piazze.

"Siamo molto soddisfatti della risposta della comunità a questa iniziativa – dichiara Simona Buda, presidente di Alea –. Il numero impressionante di mozziconi raccolti dimostra quanto sia necessario continuare a lavorare sull’educazione ambientale. Per questo, nelle prossime settimane, installeremo in centro appositi contenitori dedicati alla raccolta dei mozziconi di sigaretta offrendo ai cittadini uno strumento pratico per smaltire questo rifiuto. Ringrazio studenti e insegnanti dell’Istituto Ruffilli, le cooperative sociali Paolo Babini e CavaRei, le Guardie Ecologiche Volontarie, Legambiente e il Taaf, la Pubblica Assistenza Città di Forlì e la Polizia Locale per il prezioso supporto. La collaborazione con le scuole e le associazioni è fondamentale per costruire una cultura del rispetto dell’ambiente che parta dai gesti quotidiani".

La mattinata ha messo in evidenza un problema spesso sottovalutato: le cicche di sigaretta, piccole ma altamente inquinanti, vengono gettate ovunque: marciapiedi, aiuole e spazi pubblici, impiegando anni per decomporsi e rilasciando sostanze tossiche nell’ambiente. Sul tema è intervenuto anche il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno: "Non stanchiamoci mai di indicare quello che è il corretto comportamento, perché veramente con piccoli gesti di attenzione potremmo fare tutti molto, molto di più per il decoro e la salute della nostra città. L’installazione dei nuovi contenitori dedicati è un passo importante, ma il vero cambiamento parte dalla consapevolezza".

"Il numero di mozziconi raccolti ci fa rendere conto dell’enormità del problema – sottolinea Gianluca Tapparini, direttore di Alea –. Tredicimila cicche in poche ore, solo in centro: una cifra che dovrebbe far riflettere tutti per rendersi conto di quanto ogni singolo comportamento possa sembra ininfluente, invece non lo è. Ogni mozzicone gettato a terra contribuisce a inquinare l’ambiente e a degradare il decoro urbano. La somma di tanti piccoli gesti sbagliati crea un problema enorme".

Matteo Bondi