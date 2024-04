Passeggiata ecologica e aperitivo lungo i meandri del fiume Ronco

Un fine settimana all’aperto a Spinadello, il centro visite partecipato di Selbagnone di Forlimpopoli. Si inizia alle 16,30 con ‘Aperitivo al tramonto nei meandri del Ronco’, prima escursione della stagione con la guida esperta Marco Clarici (Boschi Romagnoli). Prenotarsi su www.boschiromagnoli.it. Dopo una breve visita all’esterno dell’edificio dell’ex acquedotto, il percorso prevede un passaggio nel bosco alluvionale, tra maestosi pioppi neri e affascinanti scorci sulle anse del fiume, per poi far tappa al piccolo ‘Lago delle Folaghe’. Il trekking terminerà sugli argini dei vecchi vasconi della Sfir, un tempo zona di decantazione delle acque di lavaggio delle barbabietole da zucchero, dove verrà servito un aperitivo da campo. Per gli amanti dell’artigianato ecosostenibile domani alle 9,30 ‘Eco Printing’, laboratorio di stampa botanica a cura di Martina Ravaioli. I partecipanti impareranno la tecnica di stampa su stoffa e carta che prevede l’uso esclusivo di elementi naturali e segue un procedimento di lavoro a basso impatto ambientale. Info e iscrizioni: 339.6156687 macroglossa.linguaggi@gmail.com. Oggi dalle 16 alle 19 e domani dalle 10 alle 13 è possibile visitare la mostra fotografica ‘Fascino Incompreso’ di Fabio Savini dedicata ad anfibi e rettili. Sono aperte le iscrizioni al Corso Base di Escursionismo Aigae tenuto da Marco Clarici, guida ambientale escursionistica professionista. Le lezioni teoriche si svolgeranno in orario serale presso la sala dell’ex Acquedotto Spinadello dal 14 maggio al 1 giugno e il corso prevederà uscite in natura nei territori del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il corso è rivolto agli amanti della pratica escursionistica, con o senza esperienza, per imparare le tecniche, i comportamenti e i materiali che ci permettono di approcciare in sicurezza e tranquillità l’escursionismo in ambiente litoraneo, collinare o montano. Info e iscrizioni: www.boschiromagnoli.it.

Matteo Bondi