Passeggiata ecologica ed erbe spontanee

Si districano tra natura e cibo gli eventi previsti per questo fine settimana a Spinadello a Selbagnone di Forlimpopoli. Si parte domani, con la passeggiata al tramonto realizzata da Boschi Romagnoli in collaborazione con Ca’plet di Forlì. Con un itinerario di circa 7,5 km della durata di 3 ore e mezza, i partecipanti potranno camminare lungo il fiume e immergersi nel Sito di Importanza Comunitaria ‘Meandri del Fiume Ronco’, riconosciuto in ambito europeo per garantire il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. L’appuntamento è alle 16,30 a Spinadello (Via Ausa Nuova 741) e per l’occasione sarà possibile gustare un ‘aperitivo da campo’ con vista sulle vasche rinaturalizzate dello zuccherificio Sfir e la vegetazione ripariale che costeggia il fiume. Per maggiori informazioni su costi e adesioni: 340.3024909 (Gae Marco Clarici).

Domenica nel pomeriggio sarà la volta del secondo attesissimo appuntamento insieme ad Andrea Erbacci, chef di Casa Artusi di Forlimpopoli, dedicata al riconoscimento dei fiori e delle erbe spontanee mangerecce che possiamo raccogliere a inizio stagione nei campi e nelle aree verdi che circondano Spinadello e il fiume Ronco. L’appuntamento è all’acquedotto per le 15,30 e dopo la passeggiata sarà possibile assistere ad una breve dimostrazione di come utilizzare alcune delle specie trovate, nella preparazione di insalate e primi piatti ispirati dalla natura. Info: 328.9582919; www.spinadello.it. Sempre domenica si terrà, al mattino, una sessione di disegno open air condotta da Martina Ravaioli, che accompagnerà i partecipanti nei meandri per dipingere dal vero con gli acquerelli soggetti di flora e fauna che si incontreranno lungo i sentieri. L’appuntamento è alle 9 a Spinadello, info: 339 6156687.

Matteo Bondi