Passeggiata ecologica fruttuosa:: "Raccolti circa 8 quintali di rifiuti"

Una mattinata trascorsa passeggiando in compagnia, contribuendo a migliorare il decoro urbano e quindi il benessere della comunità. Erano quasi quaranta gli uomini e le donne di buona volontà che sabato mattina si sono dati appuntamento in piazza d’Armi a Terra del Sole per partecipare alla prima edizione della passeggiata ecologica ‘Plastic free walk’, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Corri Forrest in collaborazione con ‘Walking on the hills - magica tribù’ (il gruppo di camminatori - amici creato da Valentina Ghetti) con il supporto di Alea e del Comune. Di buon’ora il ritrovo e la ripartizione dei partecipanti in tre gruppi destinati a ripulire altrettante aree del territorio comunale.

Indossati i guanti e il giubbetto griffato Alea, muniti di sacchi da riempire con l’immondizia e gli oggetti abbandonati dagli incivili, i camminatori dall’animo verde si sono diretti alla zona del Pianello verso Montepoggiolo, quindi nel parco con vista sullo stradone e Sadurano, infine a Rio Cozzi. Oltre tre ore più tardi la chiusura della scarpinata con ritorno in piazza per un meritatissimo ‘aperistoro’. "Vorremmo diventasse un appuntamento fisso con un’adesione sempre maggiore – spiega Luigi Illari, presidente di Corri Forrest –. Abbiamo trovato un po’ di tutto, persino una marmitta d’auto, coppertoni, bidoni da orto e anche un portafoglio con 140 euro di cui stiamo ancora cercando il proprietario. Abbiamo raccolto 7 - 8 quintali; il gruppo diretto a Sadurano si è dovuto fermare prima poichè la tantissima sporcizia recuperata durante il cammino aveva già colmato tutti i sacchi a disposizione, subito raccolti da un camioncino".

Ricevuto il plauso del sindaco Francesco Billi e degli assessori Massimo Paolini e Catia Conficoni, i volontari si sono congedati in attesa della prossima passeggiata. I ragazzi di Corri Forrest e quelli della ‘Magica tribù’ si ritroveranno già l’8 marzo per la camminata delle donne in notturna che si concluderà con un momento conviviale al fuoco del braciere che sarà allestito in piazza d’Armi.

Francesca Miccoli