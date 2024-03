Passeggiata in rosa, mimose e cioccolatini

Un modo davvero originale per celebrare la festa della donna. E’ quello scelto da Corri Forrest e Walking on the hills, sodalizi che hanno deciso di di festeggiare l’altra metà del cielo organizzando un evento in linea con gli scopi associativi: fare sport in maniera conviviale. Domani sera a Terra del Sole è in programma la camminata della donna: un’escursione notturna di 8 chilometri guidata da Valentina Ghetti e Monica Zecchi, che accompagneranno in sicurezza i partecipanti lungo un percorso dinamico ma alla portata di tutti. Il ritrovo è fissato per le 19.45 in piazza d’Armi, la partenza è prevista un quarto d’ora più tardi. Il rientro intorno alle 21.30 preluderà il ristoro attorno al braciere. Alle donne saranno donati un rametto di mimosa e un cioccolatino; per tutti invece la bollente e abbondante fagiolata del Piave mentre i vegetariani potranno rifocillarsi con i fagioli all’uccelletto. Quindi fiumi di sangiovese e colomba.

Lo scorso anno la passeggiata in rosa coinvolse ben 400 persone, autentico record, al di là delle più ottimistiche aspettative degli organizzatori. La quota di partecipazione è di 5 euro. Si consiglia di indossare scarponcini e portare una torcia. Per informazioni: sarvatga@gmail.com. Corri Forrest è l’associazione sportiva podistica nata a Terra del Sole nel 2010 e coniuga la finalità sportiva a quella benefica. Proprio nei giorni scorsi il presidente Luigi Illari e altri rappresentanti del sodalizio hanno consegnato il ricavato della Fuga Forrest, competizione non competitiva in scena ogni autunno nella cittadella medicea: 8mila euro sono stati donati alla fondazione Don Pippo per il progetto ‘Interventi assistiti con animali’ nei reparti di Pediatria e Geriatria dell’Ospedale di Forli, altri 2.000 a un’imprenditrice agricola terrasolana vittima dell’alluvione e 745 alla scuola d’infanzia medicea f.lli Paganelli.

